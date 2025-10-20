La nova gamma de roba interior de Kim Kardashian ha embogit les xarxes socials
Un tanga amb pèl?
Alexandra Costa
Avui dia, ens agraden les coses atrevides. Hi ha qui sap crear-les i posar-les de moda. Aquest és el cas de Kim Kardashian i la seva nova col·lecció de roba interior: el Faux Hair Micro String Thong, un tanga amb pèl púbic sintètic. Aquest fenomen que pot semblar antiestètic pels cànons de bellesa actuals ho estan petant i les xarxes socials s'han inundat de missatges. El màrqueting ha d'impactar en l'era digital!
El producte en qüestió és una microtanga minimalista a la qual s'hi ha afegit una capa de pèl sintètic, confeccionada amb una barreja de fibres arrissades i llises per emular l'aparença del pèl natural. Disponible en dotze tonalitats diferents per adaptar-se a diferents tons de pell i amb un preu de 32 dòlars, la peça no busca passar desapercebuda. Al contrari, el seu objectiu és ser el centre de totes les mirades i els debats, una missió que ha complert amb escreix des del moment en què va ser presentada al món.
Una proposta radical
El llançament del Faux Hair Micro String Thong va ser orquestrat amb la teatralitat que caracteritza la marca. A través d'un vídeo promocional que parodia un concurs televisiu dels anys 70, Skims va presentar la peça d'una manera irònica i estilitzada, pixelant estratègicament la zona íntima per augmentar el misteri i la provocació. L'eslògan que acompanyava la campanya, acabat de caure: l'arbust definitiu, no deixava cap dubte sobre la intenció de jugar amb l'humor i trencar tabús associats al cos femení i la depilació.
Aquesta proposta s'allunya radicalment de l'estètica pulcra i depurada que ha dominat la indústria de la llenceria durant dècades. En introduir un element considerat "natural" però sistemàticament eliminat de la representació pública del cos, Skims no només ven una peça, sinó que planteja una pregunta incòmoda sobre els estàndards de bellesa imposats. La marca, que ha construït un imperi sobre la base de la inclusió i la redefinició de la roba modeladora, utilitza ara la plataforma per explorar una faceta molt més controvertida de l'apoderament femení: la llibertat d'exhibir o simular característiques corporals que la societat sovint prefereix amagar.
Entre l'estupor i l'estratègia
Com es podia esperar, la resposta a internet va ser immediata i polaritzada. La secció de comentaris de les publicacions de Skims es va convertir en un camp de batalla digital on es barrejaven la incredulitat, la repulsió i la fascinació. Comentaris com “Qui va demanar això?” o “Kim, no tinc temps per a això avui” reflectien el desconcert d'una part del públic, que va qualificar la peça "d'innecessària" i "ridícula". Altres usuaris van expressar la seva preocupació per l'estat emocional de l'empresària, suggerint que aquest cop havia anat massa lluny.
Tot i això, darrere de cada comentari de rebuig s'amaga l'èxit d'una brillant estratègia de visibilitat. Kim Kardashian sap perfectament que la indiferència és l'enemic més gran d'una marca. En llançar un producte tan divisiu, garanteix una onada d'atenció mediàtica gratuïta, generant milers d'interaccions, articles i debats que col·loquen Skims al centre de l'univers digital. A més, un sector dels seus seguidors va defensar l'audàcia de la proposta, veient-la com una extensió lògica d'una marca que sempre ha buscat innovar i desafiar els límits, des de les faixes invisibles fins als sostenidors sense costures.
És impossible analitzar aquest llançament sense considerar el context empresarial i mediàtic que l'envolta. Skims no és una marca experimental, sinó un imperi multimilionari valorat en més de 4.000 milions de dòlars. Cada moviment, per extravagant que sembli, està fredament calculat. La coincidència del llançament amb l'anunci de la nova temporada del seu reality xou, The Kardashians, que s'estrena el 23 d'octubre, no és casualitat. És una sinergia perfecta on la controvèrsia del producte alimenta l'interès pel programa i viceversa.
El tràiler de la nova temporada promet un drama d'alt voltatge, amb el retorn de figures com Rob Kardashian i Caitlyn Jenner, i fins i tot una impactant revelació de Kim sobre un suposat intent d'assassinat en contra. En aquest ecosistema mediàtic, el tanga de pèl sintètic funciona com un esquer perfecte, una anècdota viral que serveix de porta d'entrada a l'univers Kardashian. Al final, la peça és molt més que un tros de roba amb pèl sintètic; és un símbol del geni comercial de Kim Kardashian, una dona que ha convertit la provocació en un art i l'escàndol en el seu actiu comercial més valuós.
