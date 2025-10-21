Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Això és el que demana obligatòriament Pep Guardiola quan va a un hotel

Els secrets dels seus èxits com a entrenador

Pep Guardiola sempre està en boca de tots. En els últims temps per la seva separació. Però avui us venim a explicar una curiositat del tècnic del Manchester City que us deixarà ben parats.

El responsable de revelar-la va ser Marc Boixasa, que va començar fent pràctiques al FC Barcelona i al Sevilla, per més tard convertir-se en cap del primer equip del Manchester City durant cinc temporades, treballant estretament amb l'entrenador català. Actualment, exerceix com a director esportiu a Five Eleven Capital.

Boixosa va anar als micròfons de la Cadena SER per parlar de moltes coses, entre elles com és treballar amb Guardiola. Primer de tot, ha explicat que "un cap d'operacions s'encarrega de la logística de l'equip i ha de saber donar una resposta ràpida als imprevistos que sorgeixen al dia a dia".

Sobre la seva experiència al Manchester City, Boixosa va assegurar que "vaig connectar molt amb Pep Guardiola, és molt treballador i exigent, però jo també ho soc".

Abans de començar a treballar amb el tècnic català, va haver de reunir-se amb diversos representants del Barça i del Bayer, a petició de Txiki Begiristain: “Vaig tenir una reunió molt interessant amb Carlos Naval, i em va donar certs consells, i també vaig parlar amb Kathleen Krüger, Team Manager del Bayern Munic.

Una de les peticions habituals que Guardiola feia als viatges era que a la seva habitació hi hagués una taula amb cadires, ja que volia reunir membres del cos tècnic i jugadors per mantenir xerrades i mostrar imatges.

@quethijugues 💥 "Pep Guardiola a la seva habitació sempre demanava..." 🤝 "Vaig tenir una reunió molt interessant amb Carles Naval que em donava certs consells" 🔗 https://cadenaser.com/cataluna/2025/10/13/marc-boixasa-alan-pace-ja-parlava-de-lespanyol-al-2022-sercat/ 🎥 Marc Boixasa, excap d'operacions al Manchester City, amb @LuMartinBCN al #QTJ ♬ sonido original - Què T’hi Jugues!

"Ell volia que l'habitació no fos només per dormir, sinó que fos per treballar", va revelar Boixosa a la Cadena SER.

