L'exconcursant de Gran Hermano 3 que ha passat de la fama a vendre cupons de l'ONCE
Una persona molt mediàtica que va tenir un context molt tràgic
C. Sona
El reality de Gran Hermano ens ha mostrat diversitats de personalitats i contextos. Conèixer personatges inèdits i veure que ha estat d'ells és un plat que sol agradar i molt. En aquest cas et venim a explicar què ha estat de Raquel Morillas. Ella va participar a GH3 amb Javito, Patricia Ledesma i Kiko Hernández. Malgrat no aconseguir arribar a la final, va ser un personatge molt mediàtic.
Avui l'escenari de la seva vida és molt diferent. Viu a Santa Pola, treballa a l'ONCE venent cupons a la zona de Gran Alacant i porta una rutina tranquil·la, lluny dels platós que un dia la van llançar a la fama.
Un accident que ho va canviar tot
El gir a la vida de Raquel va arribar el 2003, tot just un any després del seu pas pel reality. Viatjava amb la seva llavors parella, Noemí Ungría, quan van patir un greu accident de trànsit a la província de Barcelona. El cotxe on anaven va sortir de la carretera i va fer diverses voltes de campana. Tot i que totes dues van sobreviure, Raquel va resultar greument ferida i va haver de ser intervinguda en nombroses ocasions.
A conseqüència del sinistre, va perdre la visió i l'audició del costat esquerre i té reconeguda una discapacitat del 41%. Ella mateixa ha explicat que aquell moment va suposar un punt d'inflexió: “Vaig haver d'aprendre a viure amb un cos diferent, però no deixar de viure”, explicava anys després.
Una segona oportunitat a Alacant
Des del 2019, Raquel forma part de la plantilla de l'ONCE. Cada matí, a peu de carrer, reparteix sort i conversa entre els veïns i turistes que visiten Gran Alacant. "Hi ha dies de sol, vent o pluja, però m'agrada el que faig i el tracte amb la gent", ha dit més d'una vegada. Molts dels clients que la saluden no recorden el seu pas per televisió, però sí que reconeixen la seva proximitat.
Lluny del soroll mediàtic, Raquel ha trobat a la feina una rutina estable i un entorn que li ha tornat la normalitat.
Acceptar, superar i continuar endavant
Després de l'accident, va arribar una etapa complicada. La recuperació va ser llarga i va estar marcada per problemes de salut i d'episodis d'ansietat. Amb el temps, va buscar ajuda professional i va aconseguir estabilitzar la seva vida personal. El 2020 es va casar amb Noah Soriano, professora de Pilates, amb qui comparteix habitatge a Santa Pola. "Ara em sento en pau. Tinc una feina, una parella estable i una vida tranquil·la. No necessito res més", va declarar en una entrevista televisiva.
Raquel reconeix que encara conserva cicatrius físiques i emocionals, però en parla amb naturalitat i sense dramatisme. La seva història és una dona que va convertir l'adversitat en aprenentatge i va reconstruir el seu futur des de zero.
De la televisió al tracte directe amb la gent
Tot i que els seus seguidors més nostàlgics continuen recordant la Raquel espontània i polèmica de GH3, ella prefereix l'anonimat amable del seu dia a dia. El canvi dels platós pels carrers de Santa Pola no ha estat un pas enrere, sinó una elecció conscient cap a una vida més senzilla.
Cada cop que algú se li acosta per comprar un cupó o simplement per xerrar, la Raquel ho fa amb un somriure. I potser en això, en el gest quotidià i no en la fama, hi hagi avui la veritable història d'èxit.
