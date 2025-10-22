Els romanços prohibits de Margaret Thatcher
L'escriptora Tina Gaudoin en dona tots els detalls en el seu nou llibre
EFE
Pocs polítics se salven si parlem de draps bruts. Així doncs, avui toca parlar de Margaret Thatcher, l'exprimera ministra britànica. Aquesta hauria tingut dues relacions extramaritals durant la seva carrera política. Margaret es va casar amb Denis Thatcher el 1951. I al poc d'entrar com a diputada conservadora ja va tenir el seu primer idil·li. El segon va ser durant el seu lideratge al govern entre el 1979 i el 1990. Així ho ha desvetllat l'escriptora Tina Gaudoin en el seu llibre 'The Incidental Feminist'.
El llibre es va presentar en el festival literari de Cheltenham que va recollir The Times
En el segon cas, afirma que va ser amb el seu col·lega, també casat, Humphrey Atkins, ministre per a Irlanda del Nord entre el 1979 i el 1981 i mort el 1996.
Gaudoin també esmenta una "amistat extracurricular" amb el seu cap de relacions públiques, Tim Bell, que, segons les fonts, li tocava el genoll durant sopars.
En declaracions a The Times, que patrocina el festival de Cheltenham (oest d'Anglaterra), el biògraf oficial de Thatcher, Charles Moore, va dir que, encara que coneixia els rumors sobre Atkins, no hi ha proves concloents i va qualificar de "molt improbable" la versió sobre Bell.
Gaudoin relata així mateix que Denis Thatcher, que públicament sempre es va mostrar molt lleial a la seva dona, va desenvolupar una estreta amistat amb l'exmodel gal·lesa Mandy Rice-Davies, després de la sortida de la Dama de ferro de Downing Street.
El passat 13 d'octubre va fer cent anys del naixement a Grantham (centre-est d'Anglaterra) de Margaret Thatcher, que continua sent una figura reverenciada i molt influent en els cercles conservadors britànics.
