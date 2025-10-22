Susanna Griso revela detalls del seu futur casament a la Costa Brava amb Luis Enríquez
La periodista catalana dona detalls del seu casament que tindrà lloc en un municipi gironí on s'ha comprat una casa amb el seu futur marit
El passat 8 d'octubre, coincidint amb el 56è aniversari de Susanna Griso, sortia a la llum que la presentadora d''Espejo Público' i el seu xicot, Luis Enríquez Nistal, s'han compromès després de sis mesos de relació, i que serà el 25 de juliol de 2026 quan es donaran el 'sí, vull' en un poble de la Costa Brava en el qual s'han comprat una casa.
Una notícia que la periodista confirmava confessant que, tot i que mai va pensar que tornaria a casar-se, "la vida està per contradir-te quan arriba la persona i aquesta relació amb la qual tu sempre has somiat". "És ell. Quan una compleix anys i té les idees bastant clares, sap perfectament què és el que vol en un home, en un company de vida, i Luis reuneix tots aquests requisits i em fa summament feliç" se sincerava sobre el seu gran amor.
Respecte al casament, Susanna ja ha avançat que efectivament se celebrarà d'aquí a 9 mesos, el 25 de juliol de 2026, i en una localitat de la costa de Girona que de moment no ha volgut revelar. A més, ha convidat en directe a alguns dels seus companys de programa com Miquel Valls o Gema López, fent broma que vol que el dress code del dia més feliç de la seva vida sigui relaxat, lluny de vestits de corbata, i que els assistents vagin còmodes i concordes a les altes temperatures que s'esperen per aquelles dates.
Aquest dimarts, Susanna ha reaparegut públicament amb Luis Enríquez en els premis 'Los Leones' de 'El Español' després d'anunciar el seu compromís i ha revelat que està travessant el moment més dolç de la seva vida.
Un dels detalls que ha explicat la periodista és que està comptant amb ajuda per a la preparació del casament. "Hi ha temps per a tot. Jo no destino més energies de les necessàries. Tinc bons amics que ho estan organitzant, perquè jo vull que les coses siguin sorpresa, llavors deixo que m'organitzin" ha explicat, revelant que està "delegant" alguns detalls com la música o les flors en poder de gent del seu entorn que la coneix d'allò més bé i sap el que li agrada i el que no.
Respecte a si serà una cerimònia íntima o un gran casament, Susanna reconeix que tot i que la seva idea és que fos "una cosa petita, serà gairebé impossible" per la quantitat d'amics que tenen tant ella com Luis.
A més, la periodista ha revelat que no hi haurà exclusiva: "No ens amagarem tampoc. Jo, sabeu que sempre tinc algun tipus de detall i cortesia amb vosaltres i bé, ja buscarem la fórmula" ha apuntat.
I encara que no ha confirmat si Gonzalo Miró estarà al seu casament, sí que s'ha pronunciat sobre la seva nova etapa a TVE després d'anys com a col·laborador a 'Espejo Público'. "El trobo a faltar perquè rèiem molt, M'alegro molt per ell perquè sé que li està anant francament bé i s'ho mereix" ha expressat.
- Pateix un ictus ingressada al Trueta i no li detecten fins al cap de tres dies
- Posar un cartell d'alarma sense tenir el servei contractat pot acabar amb una copiosa multa
- El Burger King de Banyoles sorprèn amb la persiana abaixada
- Arresten 'in fraganti' a Girona un home de 64 anys acusat de tres agressions sexuals a noies dins el bus
- “Si la vetlladora s'hagués presentat, el meu fill no s’hauria trencat el braç a l'escola fent un salt mortal”
- Aquesta moneda del Mundial del 82 es converteix en un tresor: pot arribar als 35.000 euros
- D’estudiar Batxillerat al Bell-lloc a jugar un Mundial al Marroc
- Jordi Tarrés: 'M'han trasplantat el fetge i el ronyó. Mai m'hauria imaginat veure'm així