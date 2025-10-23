Isabel Preysler: "Miguel Boyer va ser l'amor de la meva vida"
La ‘socialité’ presenta a Madrid ‘Mi verdadera historia’, una autobiografia en la qual posa fi a dècades de rumors: de la infidelitat de Julio Iglesias al comiat de Mario Vargas Llosa
Pedro del Corral
Va ser Isabel Preysler qui va comunicar la malaltia a Mario Vargas Llosa. No sabia com fer-ho. Va mirar de buscar les paraules adequades durant hores fins que, sumida en una enorme tristesa, però ferma, el va agafar a la sala d’estar. Si bé els metges l’hi havien explicat amb precisió, ella va intentar fer-ho amb tacte: "La biòpsia havia resultat positiva. Ara bé, la malaltia era molt lenta". Aquella tarda, junts, és clar, van afrontar altres revessos que la parella va encarar durant vuit anys. Les falsedats que els van acompanyar fins al 2022, quan es van separar, avui són paper mullat: Isabel, en primera persona, sense filtres, ha disseccionat la seva vida a Mi verdadera historia, la seva primera autobiografia. "Miguel Boyer va ser el gran amor de la meva vida", va revelar.
Ho ha fet als 74 anys i perquè els seus nets coneguin qui és. "Vaig ser una nena privilegiada gràcies als meus pares. Vaig tenir la sort de créixer al paradís on jugava amb els meus cosins. Estar a l’aire lliure em va fer disfrutar de la infantesa", va comentar ahir durant la presentació del llibre a l’Hotel Ritz de Madrid.
De família nombrosa, amb 18 anys es va enamorar de Julio Iglesias. Es van casar el 1971, embarassats. D’aquell matrimoni, per al qual no estava preparada, com ha confessat, van néixer Chabeli, Julio i Enrique. Un enllaç que va estar envoltat de rumors i tensions gairebé des del principi: a poc a poc, va anar oblidant-se de si mateixa per entregar-s’hi. Mentre la revistes parlaven de suposades infidelitats, Isabel preferia mirar cap a una altra banda. Fins que se’n va atipar.
Independent
"Sento respecte pels meus fills i els he deixat llegir el seu trosset per si volien corregir alguna cosa. Hi he comptat", va recordar emocionada juntament amb Tamara Falcó. Es va divorciar d’Iglesias l’any 1978, per respecte a la dona que era i seria. Una lluita per la seva independència que, precisament, és l’eix vertebrador d’unes memòries que ha trigat 36 mesos a escriure.
Va tornar a l’altar de la mà de Carlos Falcó el 1980 i al cap d’un any va néixer Tamara. En van tenir prou amb un lustre per cremar un amor que va acabar en sorpresa: la seva relació amb l’exministre d’Economia Miguel Boyer. D’aquesta unió, que van formalitzar el 1988, una altra vegada per l’Església, va arribar Ana. Enamorar-se de Boyer no estava en els seus plans. Va passar i, malgrat el dolor, només llavors va comprendre que el seu matrimoni amb Falcó estava acabat.
Amb Boyer va estar fins a la seva mort el 2015, data en la qual es va descobrir el seu idil·li amb Mario Vargas Llosa. L’11 de febrer va rebre una trucada del Nobel de literatura convidant-la a menjar: "La meva amiga Elena Benarroch tenia instal·lada una pantalla gegant a casa seva per veure els premis Oscar. A la sortida de la festa, em va fer un petó a l’ascensor. Allà va començar tot". Per desmuntar els rumors que asseguraven que ell no va ser feliç al seu costat, Isabel ha tret a la llum diferents cartes que van intercanviar. En una de les primeres deia: "Des de la nit meravellosa de la pelletera, la meva vida es va omplir de joventut, somnis i desitjos. Va ser com si per fi comencés a viure amb una vida que secretament vaig somiar des que et vaig veure per primera vegada". Acostumats a omplir línies i portades, es va instaurar un relat paral·lel de la seva relació que en aquest llibre vol matisar.
