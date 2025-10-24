Un corresponsal d'Antena 3 acusat d'agressió sexual a un altre home del sector
La presumpta víctima el va denunciar a la policia, segons un mitjà italià
Redacció Yotele
Un periodista espanyol és acusat d'agressió sexual a un home d'uns 40 anys a Itàlia. Els fets van succeir segons la presumpta víctima quan Antonio Pelayo, corresponsal d'Antena 3 a Roma, que a part de ser periodista també és sacerdot, el va convidar a sopar a casa seva. Just després el va intentar forçar per mantenir relacions sexuals. La presumpta víctima, també treballador del sector de la comunicació, va interposar una denúncia davant la policia, tal com indica Giulio de Santis al diari Corriere della Sera.
Els fets haurien passat un mes després de la mort del Papa Francesc i del conclave al Vaticà per a la seva successió al capdavant de l'Església catòlica. Pelayo i la persona que l'ha denunciat s'haurien conegut fent les seves respectives cobertures de l'actualitat eclesiàstica des de Roma, entaulant una amistat que donaria peu a una primera cita a casa del reporter veterà dins de la normalitat esperada. Posteriorment, hauria tingut lloc la segona trobada que va ser quan es van succeir, suposadament, els fets denunciats.
La denúncia presentada assegura que, després de rebutjar una beguda alcohòlica, el denunciant va patir un acostament excessiu per part de Pelayo, fins a arribar a envair-lo físicament i generar una situació tensa i violenta. Després d'aquest moment, sempre segons el que va publicar Corriere della Sera, la persona que ha posat aquest succés en mans de les autoritats va fugir de la casa del val·lisoletà. Després de processar els fets, es va sentir tan afectat que va prendre la decisió d'abandonar Roma i traslladar-se a viure a una altra ciutat per por de tornar a trobar-se amb l'acusat.
Després de diversos mesos de treball per aclarir els fets, la Fiscalia de Roma va tancar la investigació preliminar i va presentar càrrecs per agressió sexual contra Antonio Pelayo, que actualment està imputat. Després d'aquest episodi hauria demanat perdó a l'afectat en entendre que el seu comportament no havia estat adequat. El cas ha quedat ara a disposició del tribunal competent, com explica aquest mitjà.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis