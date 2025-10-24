Una dona veu a un presentador de Cuatro i li ratlla el cotxe de dalt a baix
El presentador ho té tot gravat
Kevin Rodríguez
Això de sortir a la televisió o a les xarxes socials pot arribar a ser molt perillós en alguns casos. Alguns influencers han estat assassinats, alguns presentadors agredits, etc. Avui us venim a explicar el cas del presentador de Cuatro, Nacho Abad. El qual va ser reconegut al carrer per una dona i aquesta va ratllar-li el cotxe amb les claus. Abad va mostrar les imatges gràcies a les càmeres del vehicle.
"Estava en un determinat lloc, aquesta dona em veu i em reconeix. Tot seguit, decideix seleccionar la clau amb què vol ratllar-me el cotxe i comença a fer-ho, d'una banda, i després de l'altra", exposava el comunicador.
Abad també es va queixar de l'actitud de la dona, que a més es dedicava a fotografiar el que havia fet al cotxe: "Va fer fotos als danys, després a la matrícula del meu cotxe i quan va decidir que havia acabat la feina, va marxar tan impunement".
Després de l'incident, el presentador va anar a la Policia per interposar una demanda i va avançar davant les càmeres de Cuatro que exigirà la màxima pena: "Jo aniré al judici i demanaré la màxima pena, em sembla molt preocupant. No és una qüestió de danys materials, sinó de respecte i convivència", ha sentenciat.
- Nou cas al parc Central de Girona: detingut un altre 'escopidor' per atacar una nena de cinc mesos
- Mor una dona de 61 anys en un accident a Banyoles després d’impactar contra diversos vehicles aparcats
- Un menú amb dues estrelles Michelin per 90 euros
- La nòria serà més petita i no hi haurà toros mecànics per a adults en les Fires de Girona d'aquest any
- Aquesta és la gironina que participarà com a soltera a la nova edició de La isla de las tentaciones
- “A l’institut em van fer creure que no em podria treure mai l’ESO”
- Dues avionetes acaben a la carretera en un intent fallit d’aterratge a Beuda
- Em truquen i em diuen que la Caroline està en una casa abandonada, en males condicions, no la busquis