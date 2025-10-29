Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Així serà la casa nova de Lamine Yamal: sala de festes, camp de futbol i gimnàs privat per 14 milions d'euros

El futbolista del FC Barcelona pren el relleu de Piqué i Shakira i adquireix la casa davant de notaria GYG

La nova casa de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat.

La nova casa de Lamine Yamal a Esplugues de Llobregat.

Bruna Segura

Girona

El jove futbolista del FC Barcelona, Lamine Yamal, ja té nova casa a Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat). El jugador blaugrana, de només 18 anys, ha comprat la que va ser la famosa residència de Gerard Piqué i Shakira, situada a la prestigiosa urbanització Ciutat Diagonal, una de les zones més exclusives de Catalunya.

La propietat, valorada en 14 milions d’euros, està formada per dues cases: una de 869 m² i una altra de 371 m², amb disseny modern i minimalista obra de l’arquitecta catalana Mireia Admetller. La compravenda s’ha tancat davant notari, amb la presència dels representants legals de totes les parts, i gestionada per l’agència Meraki Capital, especialitzada en immobles de luxe.

Privacitat i ubicació estratègica

La zona de Ciutat Diagonal és molt apreciada per la seva tranquil·litat i seguretat, i perquè està a només 15 minuts de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, a Sant Joan Despí. Una ubicació ideal per a un esportista d’elit com Lamine Yamal, que podrà desplaçar-se fàcilment als entrenaments.

Una reforma a mida

El futbolista reformarà la casa per adaptar-la a les seves necessitats professionals i personals. El projecte inclou la creació d’un gimnàs privat, una sala de fisioteràpia, un camp de futbol, pista de pàdel, piscina interior i exterior, així com un sistema de seguretat d’última generació.

A més, la mansió disposa de sis dormitoris, biblioteca, estudi de gravació —que Shakira havia utilitzat— i una sala de festes per rebre amics i familiars. Segons fonts properes, Lamine compartirà l’espai amb la seva parella, Nicki Nicole, mentre que la segona casa acollirà el seu amic i el seu cosí.

Un símbol de la nova generació blaugrana

Amb aquesta adquisició, Lamine Yamal es consolida com un dels joves talents més prometedors del Barça i del futbol europeu. La seva nova llar a Esplugues reflecteix la maduresa i estabilitat d’un jugador que, tot i la seva joventut, ja es prepara per viure a l’altura de la seva nova realitat esportiva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents