La nova casa de Lamine Yamal, antiga llar de Piqué i Shakira, va baixar 3 milions de preu: Aquest és el motiu
El jove futbolista blaugrana ha adquirit la luxosa propietat per 11 milions d’euros, després que una part del complex fos venuda prèviament, reduint-ne així el valor total
El jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, ha fet una de les compres immobiliàries més comentades de l’any. El davanter, de només 18 anys, s’ha convertit en el nou propietari de la casa d’Esplugues de Llobregat que durant anys van compartir Gerard Piqué i Shakira abans de la seva separació.
L’operació, formalitzada a través d’una empresa especialitzada en habitatges de luxe, posa fi a l’últim vincle immobiliari que mantenien la cantant colombiana i l’exjugador català. Ara, l’habitatge tornarà a ser la llar d’una parella mediàtica, ja que Yamal hi viurà amb la seva parella, la cantant argentina Nicki Nicole.
La mansió, construïda l’any 2012 i dissenyada per l’arquitecta Mireia Admetller, s’aixeca sobre un terreny de 4.000 metres quadrats molt a prop de la Ciutat Esportiva del Barça. L’espai compta amb tres edificacions —la casa principal i dues cases annexes— i està equipada amb tot tipus de luxes: camp de futbol, pista de pàdel, gimnàs privat, sala de fisioteràpia, estudi de gravació i un avançat sistema de seguretat.
Tot i aquestes prestacions, Lamine Yamal ha aconseguit una rebaixa de tres milions d’euros respecte al preu inicial. Si la casa estava valorada en 14 milions, el futbolista finalment l’ha comprat per 11 milions. El motiu d’aquesta reducció és que una de les cases annexes ja havia estat venuda fa uns mesos, fet que va disminuir el cost global del conjunt immobiliari.
Segons va avançar el diari ABC, aquella edificació estava inicialment destinada a acollir la família de Shakira, però els plans es van truncar amb la separació de la parella.
Aquesta no és la primera inversió immobiliària del jove jugador de La Masia, que ja havia adquirit altres propietats per als seus pares. Amb aquesta nova compra, Lamine Yamal consolida el seu patrimoni i se situa com una de les estrelles emergents més solvents del futbol català.
