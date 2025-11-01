La rutina d’exercicis de la Rosalía amb la qual s’atreveix fins i tot amb l’òpera: “Tots els espectacles exigeixen que estigui en plena forma”
La catalana llançarà pròximament el seu nou disc i el furor per l’artista es va deixar notar a Madrid amb la presentació del senzill 'Berghain'
Pol Langa
Rosalía ho ha tornat a fer. La nova cançó publicada recentment ha sacsejat els seus seguidors gràcies al nou registre que ha mostrat al món: l’òpera. La catalana va anunciar que 'Lux', el seu pròxim treball, que veurà la llum el 7 de novembre, està fet sense por al “què diran”, i el seu primer senzill, 'Berghain', ja ha permès veure a què es referia.
Cantant en alemany i amb una veu mai sentida abans, la de Sant Esteve Sesrovires va delectar tothom. Especialment els madrilenys, després d’anunciar a bombo i platerets (i corrent) la publicació de la nova cançó, que, d’altra banda, li va valer les crítiques de l’Ajuntament per haver organitzat una trobada multitudi nària sense l’autorització necessària per a aquests casos.
Per aconseguir aquests tons tan característics de la disciplina musical més complexa de totes, cal preparar-se tant mentalment com físicament, a més de comptar amb un talent especial només a l’abast dels millors vocalistes.
Per això, la Rosalía segueix una rutina més o menys estricta d’exercicis que li permet mantenir-se en forma per a aquesta nova cançó, però també per suportar les gires i actuacions arreu del món sense morir en l’intent: “No hi ha cap dubte que el ball forma part del meu entrenament... Tots els shows exigeixen que estigui en plena forma”, explicava a la revista MET.
“Moltes peses, cardio i peix, i poca festa”, apuntava l’artista de 33 anys sobre què fa per mantenir-se “jove” (encara que encara ho és). Per això, incorpora exercicis que treballen la resistència corporal, com els 'sit-ups' amb manuelles per als abdominals, les sentadetes i les gambades amb kettlebells. També treballa els glutis amb el 'hip-thrust', les cuixes amb elevacions de cames i els abdominals amb planxes.
Per a la part superior del cos, treballa grups musculars específics, com el tradicional curl de bíceps, el press militar per a les espatlles o la “puntada” de tríceps amb manuelles. Finalment, per al cardio utilitza la bicicleta el·líptica, el spinning o el mateix ball.
Un altre dels factors clau és l’alimentació, un tema que la Rosalía es pren molt seriosament: “Si comences el dia amb un plat saciant, el cos aguanta millor i la temptació d’atacar les galetes desapareix. Així pots cuidar la teva línia”, recomana l’artista.
Tot i això, és l’alvocat l’aliment que destaca en la seva dieta, i intenta afegir-lo sempre que pugui combinar bé amb la resta dels àpats. Per això, “el primer que menja” quan es desperta són “unes torrades de galeta de blat de moro amb alvocat, pernil de gall dindi, oli d’oliva i sal”.
En més d’una ocasió ha comentat que no és gaire especial amb el menjar: “Sóc com la veïna del quart”, ha bromejat alguna vegada. És seva la creació del “bocadillo Motomami”, amb ingredients senzills a l’abast de tothom: pa del dia, alvocat laminat, rodanxes de pernil de gall dindi i una de formatge gouda.
