Pilar Vila, germana i escudera de Rosalía
La germana gran de la popular cantant s'ha convertit en la seva assistenta personal
Natalia Araguás
Ja ho va advertir Elionor en els últims premis Princesa d’Astúries: sense Venus no hi hauria Serena Williams i ella no seria la mateixa sense la infanta Sofia. Rosalía també ha trobat la seva mitja taronja en l’amor fratern, i Pilar Vila Tobella és la seva «millor amiga, germana, companya, sòcia, musa, estilista, humorista, humanista i cheerleader», segons va dir la cantant per felicitar-la en el seu últim aniversari. Just dos anys més gran –Pilar Vila va néixer el 28 de setembre de 1990 i Rosalía, el 25 de setembre de 1992–, es van criar juntes a Sant Esteve Sesrovires i comparteixen gustos i referents. Aquest coneixement íntim de la seva germana, juntament amb els seus estudis d’Humanitats i el seu gust per les arts visuals i la fotografia, han portat Pilar Vila –àlies la Pili– a convertir-se en la mà dreta de la cantant i a deixar la seva empremta en els estilismes i el projecte artístic. Però no només això: també és la seva assistenta personal i apareix en els títols de crèdit d’algunes cançons, com Hentai i CUUUUuuuuuute.
Al seu costat des de les albors de la seva carrera musical, però fora de pla, Pilar Vila ha guanyat protagonisme en els últims temps per la seva relació amb Diego Ibáñez, cantant de Carolina Durante i ex d’Amaia. El març passat, Pilar Vila va decidir obrir les xarxes socials i, tot i que els seus seguidors es van disparar i ja n’acumula més de 71.000 a Instagram, opta per la discreció en el seu compte @pilienspain, amb imatges més aviat al·legòriques en què no sol aparèixer.
En un altre temps es va fer dir Daikyri a les xarxes, per compensar aquesta joventut de la qual no va poder disfrutar al ser mare soltera amb només 22 anys d’un nen, Genís. Abans de convertir-se en estilista, coincidint amb l’èxit musical de la seva germana, Pilar Vila va arribar a treballar de netejadora en hotels per tirar-lo endavant. També té un gos, Mochi, un chihuahua que és un altre habitual a les fotos de Rosalía.
Membre de l’empresa Motomami, s.l., igual com la seva mare, Pilar Tobella, ella es defineix com «més mami» que moto, amb referència a un caràcter menys explosiu i més cuidador. Serveix com a exemple la incursió en el futbol de les dues germanes: van formar part d’un equip femení a Sant Cugat del Vallès on ella jugava de defensa i Rosalía, de davantera, en el que consideren una metàfora de la seva vida, segons van explicar en el pòdcast La pija y el quinqui.
Només la pandèmia les va separar: Rosalía es va instal·lar a Miami i Pilar Vila va seguir a Sant Esteve Sesrovires amb el seu fill. Una separació de gairebé dos anys que la cantant recorda per la seva duresa, i de la qual va néixer el tema G3 N15, en què lamentava estar perdent el seu nebot.
Dins de l’esportiu blanc que Rosalía conduïa sembrant el caos pel centre de Madrid per presentar el seu nou disc, Lux, Pilar Vila és l’element perenne d’una artista que es defineix per la seva mestria per a la contínua transformació. Si bé Rosalía deixa enrere els seus amors més rotunds, com C. Tangana i Raw Alejandro, i els seus col·laboradors més estrets, com El Guincho i Refree, la Pili es manté allà.
