Vídeo: Aquesta és la cançó gironina que enamora l'actriu de Hollywood Ana de Armas
Un vídeo del 2012 reapareix a les xarxes i mostra l’actriu cubana interpretant Camins de Sopa de Cabra en una campanya solidària, quan sortia amb l'actor català Marc Clotet
Les xarxes han recuperat un vídeo del 2012 en què l’actriu Ana de Armas sorprèn cantant en català la mítica cançó Camins, de Sopa de Cabra. Les imatges, que han tornat a circular gràcies a fans de l’actriu, formen part de la campanya solidària Les nostres cançons contra la sida, celebrada aquell any al Palau Sant Jordi.
De Armas explica que va triar Camins “perquè li porta molt bons records”, i afegeix emocionada: “M'encanta perquè el primer cop que la vaig sentir era al costat de la persona que estimo”. En aquell moment, l’actriu mantenia una relació amb l’actor català Marc Clotet, motiu pel qual va aprendre i s’atrevir a interpretar la cançó en la nostra llengua.
Tot i haver nascut a Cuba, Ana de Armas ja començava a fer-se un nom en la interpretació a Espanya —on havia triomfat amb El Internado— abans de conquerir Hollywood amb films com Blade Runner 2049, Puñales por la espalda, No Time to Die i Blonde, pel qual va rebre una nominació als Premis Oscar pel seu paper de Marilyn Monroe.
Una dècada després, el vídeo ha ressorgit i torna a emocionar els fans catalans, que celebren aquesta inesperada mostra d’afecte de la estrella cap a Catalunya i la seva música.
