Mor tràgicament la influencer Bárbara Borges amb només 28 anys
La jove brasilera va perdre la vida quan el taxi en què viatjava va quedar atrapat en un tiroteig a Rio de Janeiro
La comunitat digital del Brasil està de dol per la mort de Bárbara Borges, una influencer de 28 anys que ha perdut la vida de manera sobtada i injusta. La jove viatjava en un taxi per la Linha Amarela, una de les vies principals de Rio de Janeiro, quan va quedar atrapada en un tiroteig entre bandes rivals. Una bala perduda la va impactar al cap, provocant-li ferides fatals i posant fi al seu futur, així com deixant consternats els gairebé 20.000 seguidors que seguien el seu dia a dia.
Aquest succés ha tornat a evidenciar la duresa de la violència urbana que afecta moltes grans ciutats brasilenyes, on qualsevol persona pot convertir-se en víctima de conflictes aliens en qüestió de segons. Malgrat els esforços desesperats del taxista i de l'equip mèdic del Hospital Geral de Bonsucesso, la influenciadora no va poder ser salvada.
El conductor que la transportava va descriure pocs instants després una escena de pànic i caos, explicant que va sentir una primera detonació abans que s’iniciés una ràfega de trets. Tot i intentar protegir la passatgera i conduir ràpidament fins a un centre mèdic amb l’ajuda de la policia, Borges ja estava greument ferida.
La notícia ha commocionat les xarxes socials, on milers de persones han expressat el seu dolor i indignació. Pocs hores abans de morir, Borges havia publicat un missatge reflexionant sobre la importància de valorar les persones per sobre de les coses materials. Les seves paraules s’han convertit, ara, en un recordatori impactant i premonitori: “Les coses es recuperen. Les persones, no.”
La mort de Bárbara Borges ha obert un debat sobre la seguretat a Rio de Janeiro i la necessitat d’accions efectives per protegir la ciutadania davant la violència urbana, que continua cobrant vides innocents massa aviat.
