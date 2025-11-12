Parella cineasta
Los Javis se separen, però mantindran la seva relació professional
Carlos Merenciano
La història d’amor entre Javier Calvo i Javier Ambrossi s’ha acabat. Els productors i creadors de grans èxits de ficció en televisió, cine i teatre com Paquita Salas, Veneno, La Mesías i La llamada, una de les parelles més sòlides del panorama mediàtic nacional, han decidit posar fi a la seva relació sentimental després de gairebé 14 anys junts. La notícia, avançada ahir per El País, va ser desmentida a Yotele fa un mes per un portaveu de la parella.
Diferents fonts consultades per aquest portal asseguren que Los Javis se separen després d’entendre que les seves vides s’havien anat distanciant a poc a poc i que en aquest moment el millor era emprendre camins separats en l’àmbit personal, una decisió que han pres de manera amistosa.
No obstant, el punt final a la seva història d’amor no afectarà el terreny professional, ja que continuaran treballant junts en els projectes audiovisuals que ja tenen marxa, així com en la possibilitat de crear nous continguts. Tots dos continuaran sent socis de Suma Content, la productora que van fundar el 2021.
