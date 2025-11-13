Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Rosalía revela les seves paraules preferides en català: “Emanen tendresa de les pròpies lletres”

La cantant catalana comparteix el seu “diccionari personal”, amb mots que estima tant pel seu significat com per la seva sonoritat

La cantant Rosalia en una imatge d'arxiu.

La cantant Rosalia en una imatge d'arxiu. / CC0

Bruna Segura

Girona

La cantant Rosalía, una de les veus més internacionals però amb profundes arrels catalanes, ha revelat quines són les seves paraules preferides en català i en castellà, en un vídeo publicat per Billboard llatí. L’artista explica que ha volgut recopilar els mots que més l’acompanyen pel món, tant per com sonen com pel que transmeten.

Entre les paraules en castellà, Rosalía destaca “tremenda”, per la força del seu so; “floripondrio”, que descriu allò exagerat; i “sobremesa”, que associa a la cultura mediterrània i al temps compartit després dels àpats.

Pel que fa al català, la seva primera paraula escollida és “xiuxiuejar”, que significa susurrar, i que defineix com un mot “molt suau i subtil”. També menciona “melic”, que vol dir llombrígol, i que considera una paraula “adorable”. La tercera és “aixopluc”, que equival a resguard, i que, segons diu, “emana tendresa de les pròpies lletres”.

Rosalía també fa referència a expressions quotidianes que formen part de la seva identitat, com “un cafè amb llet en un got amb gel”, típica de l’estiu a Catalunya. I, per acabar, tria la paraula “amiga”, compartida entre el català i el castellà, perquè “la pots utilitzar tot el temps i en qualsevol context”.

Amb aquest gest, Rosalía reivindica la riquesa lingüística de Catalunya i posa en valor el català com una llengua plena de música, emoció i bellesa.

