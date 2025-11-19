Rosalia deixa sense espectacle al Santiago Bernabéu
Tot i això, la Super Bowl madrilenya no es queda sense un plat fort
Zoe Camps Corral
El passat diumenge, el Santiago Bernabéu va acollir un esdeveniment esportiu mai vist a Espanya.
La Lliga Nacional de Futbol Americà (NFL, per les sigles en anglès) va programar un partit a l'estadi del Reial Madrid, que va reunir 78.610 espectadors.
Un pla d'expansió internacional
Els Miami Dolphins i els Washington Commanders van jugar un partit ajustat que es va resoldre a la pròrroga, amb un resultat de 16 a 13 a favor dels 'dolphins' (dofins).
L'objectiu principal d'aquest partit era acostar la lliga de futbol americà a la resta del món. Madrid i el seu històric estadi Santiago Bernabéu eren el lloc perfecte per al pla d'expansió. Però faltava alguna cosa.
Actuacions històriques
A aquells que no coneguin la lliga de futbol americà potser sí que els soni l'actuació de la Super Bowl. Aquest 'show' es desenvolupa a la mitja part -amb una durada de 15 minuts- de la gran final del campionat.
Els nord-americans es gasten, almenys, entre 7.000 i 22.000 dòlars per aconseguir una entrada i gaudir en directe de les actuacions de cada any, sempre protagonitzades per autèntiques icones i llegendes del panorama musical del moment.
Per exemple, l'edició del 2025 va aconseguir batre tots els rècords d'audiència: només als Estats Units, 126 milions d'espectadors van veure l'actuació de Kendrick Lamar. I ja es coneix que Bad Bunny serà l'encarregat d'actuar a 'l'Half Time Show' (el xou de la mitja part) del 2026.
La Super Bowl madrilenya
Sabent la transcendència de l'esdeveniment, els organitzadors del partit a Madrid van voler oferir un espectacle al nivell de la Super Bowl. Per això, necessitaven una artista capaç de trencar totes les fronteres.
El periodista José Antonio Ponseti va explicar a 'Carrusel Deportivo', durant la transmissió del partit a Cadena Ser, que els responsables d'organitzar el mig temps van temptejar Rosalía.
Sense Rosalia
Fonts de l'organització van corroborar la notícia: "L'espectacle és al nivell d'una Super Bowl". No obstant això, aquest plantejament no va ser suficient per convèncer la cantant, que va rebutjar la proposta.
Els motius de la negativa es desconeixen, però va ser la causa que l'organització hagués de buscar un pla alternatiu.
L'emocionant partit se'n va anar al descans amb un empat a sis. Els llums del Bernabéu es van apagar i, sobre l'escenari, va aparèixer el DJ i productor argentí Bizarrap amb el cantant porto-riqueny Daddy Yankee.
‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions #0/66’
Davant els gairebé 80.000 espectadors que es trobaven a l'estadi, Bizarrap va fer sonar algunes de les seves versions més conegudes, com les col·laboracions amb Shakira o Quevedo.
Així mateix, va interpretar juntament amb el porto-riqueny la seva nova cançó, estrenada el dia 5 passat: 'Daddy Yankee: BZRP Music Sessions #0/66'.
La seva barreja entre reggaeton clàssic i electrònica urbana va ser emesa a més de 150 països i 180 territoris. Així que, encara que no van ser la primera opció per fer el xou, la NFL va aconseguir molt bons resultats amb la seva actuació alternativa.
Sota la mirada de la Super Bowl
Pel que fa a Rosalia, s'estudien diferents versions sobre la seva no-actuació: que no es van posar d'acord pel que fa a l'escenografia, que Rosalia és molt meticulosa escollint els llocs que visita, que va ser una qüestió de diners o que, simplement, l'esdeveniment coincidia amb la visita al 'The Tonight Show' de Jimmy Fallon.
Fora com fos, veure en un futur Rosalia actuant a la Super Bowl seria tot un èxit, tal com va expressar Ponseti: “Encreuarem els dits i no gaire lluny en el temps… Seria una bomba”.
Actualment, l'artista catalana, pels números i l'abast, podria encaixar en el perfil d'artista per a la Super Bowl, posant-se a l'altura de Madonna, Beyoncé, Shakira o Lady Gaga, entre moltes altres.
La part positiva és que, encara que aquest possible escenari sigui tot un misteri, el que és clar és que la NFL té Rosalia al punt de mira.
