La prevenda d'entrades de 'Lux Tour 2026' de Rosalia ja arriba
Coneix la data
El passat dilluns 17 de novembre, el portal informatiu i de novetats de Rosalia va publicar que ben aviat s'anunciaria la gira 'Lux Tour 2026'. I que la prevenda d'entrades s'obrirà demà, divendres 21 de novembre.
Esperem que demà mateix puguem començar a comprar les entrades per veure la gira del retorn de l'esperada Rosalia. Una catalana renovada i amb ganes de donar-ho tot als escenaris.
Recordem que el seu nou àlbum ha generat debat per diversos temes com el català i l'Escolania de Montserrat. Així doncs, ara tocarà veure els resultats en directe.
