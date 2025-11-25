C. Tangana: un artista canviant cap a la paternitat
Amb un primer fill en camí amb la fotògrafa xilena Rocío Aguirre, Antón Álvarez Alfaro desempolsega el seu vell somni de crear una gran família
Raper, crooner castís i gangsta caribeny, C. Tangana (Madrid, 1990) afronta l’única fase de la vida que difícilment podrà deixar enrere quan es cansi: la de pare. Aquell que cantava «demasiadas mujeres» porta cinc anys amb la mateixa, la fotògrafa xilena Rocío Aguirre. Amb un primer fill en camí, C. Tangana desempolsega el seu vell somni de crear una gran família, com la seva (la seva mare té 14 germans). Ho havia aparcat perquè espantava antigues nòvies i per saber-se una parella complicada, segons li va confessar a Jordi Évole.
Fent fortuna en el cine, com abans la va fer en la música, la xuleria de C. Tangana és de les poques que es mantenen perennes. Amb la seva productora Little Spain guanya Goya com abans guanyava Grammy: se’n va emportar dos en l’última edició pel documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés. «El director de cine més flipat d’Espanya i Albert Serra», ressenyava C. Tangana en el seu Instagram una recent foto de tots dos, referint-se a si mateix. De formació filòsof, defensa que per perdurar l’artista ha d’estar en moviment i a l’altura dels temps, és a dir canviant. No només d’estil musical com ell, que va començar en el rap fent-se anomenar Crema el 2008. Fins i tot de disciplina: a més de l’audiovisual, s’ha aventurat en la moda.
De Crema només es va deixar la C. abans de tornar-se mainstream i, fent honor al seu nou nom artístic, buscar tangana amb les feministes. Mentre alçava el vol el Me too, ell guanyava popularitat el 2017 amb Mala mujer i, un any abans, amb l’himne generacional Antes de morirme, que cantava amb una tal Rosalía, a qui ja presentava en els seus concerts com «la pròxima gran estrella de la música espanyola». També va posar en òrbita una desconeguda Rigoberta Bandini a l’incloure In Spain we call it Soledad en una de les seves llistes de Spotify. Tot i que han corregut rius de tinta sobre la seva relació amb Rosalía, el cert és que només l’evoca en les seves cançons de desamor. Fora d’això, va firmar vuit de les onze lletres d’El mal querer i fa anys que reconeix que la seva repercussió internacional està a anys llum de la que ell té.
Fill d’un periodista de Vigo, per això aquest himne del Celta, C. Tangana ha estat el seu millor community manager. Suposades polèmiques, com aquella foto nàutica envoltat de belleses en biquini dos dies després de llançar el seu tema Yate i el seu comiat a la francesa després d’actuar a Operación triunfo el 2018, no li van donar sinó notorietat. A favor de la monetització de l’art des de la seva més tendra edat, aquell mateix any marcava distàncies amb Young beef, que defensava l’underground al Primavera Sound. C. Tangana no veia cap problema a estar en una multinacional i se sentia més venut quan treballava de cambrer a 4,9 euros l’hora, li contestava: es va independitzar amb només 18 anys.
Malgrat el seu aspecte malcarat i la seva afició a la boxa, va tenir una infància de classe mitjana, amb una mare mestra i una germana, Ana, 11 anys menor. Però odia l’elitisme i va saber veure el potencial de les cintes de gasolinera, la veu de La Húngara i una noia de quinze anys de Sant Esteve Sesrovires a qui Àngel Llàcer havia tombat a Tú sí que vales. Fidel al seu olfacte, va canviar les regles del joc.
