Dulceida i Alba Paul: nou embaràs a la vista?
Aquesta és la intervenció que fa Dulceida en un esdeveniment de Madrid
La gironina Alba Paul i la seva parella Dulceida han encès les xarxes d'una forma brutal. I és que, un any després del naixement de la seva primera filla, les influencers deixen caure que volen tornar a ser mares. Si més no, una d'elles segur, l'altra s'està acabant de convèncer.
Dulceida així ho va anunciar en un esdeveniment de Madrid. Fa diverses setmanes que "negocien" per veure si finalment s'atreveixen a donar-li un germà o una germana a Aria. Fins i tot, ja han previst una data per començar a posar-s'hi. La data no la va voler revelar, però segons paraules de la influencer "la negociació està bé".
