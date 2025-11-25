Jordi González destapa el seu sou milionari: “Arribava a cobrar moltíssim per programa”
El presentador revela quin va ser el seu millor any professional i admet que ja pensa en la seva retirada després de dècades davant les càmeres
La trajectòria de Jordi González ha estat una de les més prolífiques de la televisió espanyola, des dels seus inicis a la televisió catalana fins a convertir-se en una de les cares més conegudes de Telecinco. En una entrevista recent al Diari Ara, el presentador ha fet una de les confessions més sorprenents de la seva carrera: la xifra que va arribar a cobrar per programa en el seu millor moment professional.
González explica que el seu sou més alt el va percebre l’any 1999, quan guanyava 20 milions de pessetes, és a dir, uns 120.000 euros per cada programa. El presentador puntualitza que aquesta quantitat corresponia al sou per aparició, no al total de la temporada, cosa que evidencia l’impacte mediàtic que tenien els seus formats en aquella època.
Durant més de 20 anys treballant a Mediaset, González va consolidar una carrera que, segons ell mateix, li ha permès acumular un patrimoni rellevant comparat amb l’actual situació salarial del sector televisiu. Ara, amb el seu nou projecte a TV3, el presentador afirma que es troba a les portes de la jubilació i amb ganes de gaudir del temps lliure.
Entre els seus objectius personals de cara al futur destaca aprendre anglès i cuinar, dos reptes que sempre ha volgut afrontar però que la intensa vida professional li ha impedit completar.
Finalment, Jordi González deixa anar una declaració contundent sobre la seva trajectòria: no sap quant durarà la seva etapa actual, “tres mesos o tres anys”, però té clar que no farà cap altre programa més, confirmant així que la seva retirada definitiva és cada vegada més a prop.
