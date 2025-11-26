Dos morts en tres dies: mort la influencer Gina Lima i tres dies després la seva parella
Què ha passat?
Alexandra Costa
Cada vegada és més freqüent trobar notícies sobre joves influencers que moren de forma inesperada. Aquest cop ha estat una doble tragèdia. La jove filipina Gina Lima, creadora de contingut per a adults, ha estat trobada sense vida amb tan sols 23 anys. I el seu xicot, Iván César ha mort tres dies després. Després d'aquesta tragèdia, hi ha un munt de preguntes al voltant de què va passar a Quezon City.
Gina Lima tenia 177.000 seguidors a Instagram
Els primers instants de la desgràcia
El 16 de novembre, la vida d'Iván César Ronquillo va fer un gir devastador. Va descobrir el cos sense vida de Gina a la seva residència, una notícia que va estremir la parella i el seu cercle proper. Les versions inicials dels mitjans locals van diferir al lloc exacte de la troballa, amb algunes informacions apuntant a una habitació d'hotel i d'altres confirmant que va ser al seu propi domicili. Independentment de la ubicació precisa, la urgència de la situació va portar Iván César a contactar immediatament el seu pare. Junts, van traslladar Gina a un hospital proper, on, malgrat els esforços, se'n va certificar la defunció. Aquest moment va marcar l'inici d'una cadena d'esdeveniments que, en retrospectiva, adquireixen una dimensió encara més ombrívola i complexa, alimentant l'especulació i l'anàlisi dels detalls.
L'ombra del dubte i la partida d'Iván César
Tot just tres dies després de la mort de Gina, el 19 de novembre, la tragèdia va colpejar novament. El cos d'Iván César Ronquillo va ser trobat sense vida a les escales de casa seva. Les autoritats policials, després de les primeres investigacions, van suggerir que el seu decés podria estar vinculat a un possible suïcidi per penjament. Aquest desenllaç va afegir una capa d'inquietud al ja dolorós succés, deixant la comunitat consternada i cercant respostes. Un informe mèdic sobre Gina Lima va revelar la presència de lesions externes no mortals, líquid als seus pulmons i una congestió cardíaca. Tot i aquestes troballes, és crucial recalcar que les autoritats mai van considerar Iván César com a sospitós en la mort de Gina. La connexió entre tots dos esdeveniments, però, genera una profunda reflexió sobre les circumstàncies que van envoltar aquesta jove parella. La manca de claredat i l'absència de motius concloents han perpetuat el misteri i han convertit aquest cas en un punt d'anàlisi sobre les pressions i complexitats inherents a la vida de figures públiques a l'era digital. La comunitat espera amb expectació el desenvolupament de la investigació, esperant que es llenci llum sobre aquest ombrívol capítol.
