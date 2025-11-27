El “Popeye rus” podria perdre els dos braços per una infecció greu
Kirill Tereshin, de 29 anys, pateix una greu infecció i una extensa fibrosi i necrosi als braços després d’anys injectant-se vaselina i Synthol per augmentar el volum muscular
Kirill Tereshin, influencer i culturista rus conegut com el “Popeye rus”, es va fer famós per mostrar als seus seguidors uns bíceps d’un volum extrem i anormal. Aquest creixement, però, no provenia de l’entrenament, sinó de injeccions de vaselina i Synthol, un oli utilitzat de forma il·legal per donar aparença de múscul. L’ús prolongat d’aquestes substàncies li ha provocat una fibrosi tisular severa, infeccions recurrents i episodis de necrosi, posant en perill la viabilitat dels seus braços.
Tereshin ha explicat que, mentre s’injectava, va arribar a patir febres de gairebé 40 °C, i va experimentar dolor intens i sensació d’estar “a punt de morir”. Tot i aquestes advertències corporals, va continuar amb les injeccions fins que, el 2017, el seu cas es va fer públic quan va mostrar a les xarxes que un dels seus bíceps havia “esclatat literalment”, provocant-li una ferida profunda i teixit mort a l’interior.
Els metges que el van atendre li van advertir que l’única manera de salvar-li la vida podria ser una amputació doble, ja que la infecció era greu i persistent. El tractament requeria la intervenció de cirurgians vasculars, plàstics i reconstructius, però cap operació es podia fer fins que la infecció remitís. L’operació del 2019 tampoc no va revertir els danys provocats pel Synthol, i la situació de Tereshin ha continuat empitjorant. Ell mateix ha admès el seu error: “Vaig cometre una tonteria i encara la pago.”
La trajectòria del jove també es va fer viral per la seva participació en arts marcials mixtes (MMA). El 2021, durant el seu debut en l’octàgon, el seu bíceps esquerre es va trencar en ple combat, fet que va obligar a aturar la lluita.
A l’edat de 20 anys, Tereshin es va injectar repetidament als braços una barreja d’oli (85%), lidocaïna (7,5%) i alcohol (7,5%), components del Synthol. Aquesta substància, prohibida i altament perillosa, és freqüent entre persones que busquen resultats ràpids sense entrenament ni control mèdic, però pot causar lesions irreversibles, infeccions greus i fins i tot la mort.
Actualment, Kirill Tereshin s’enfronta al moment més crític de la seva vida, amb el risc real de perdre els dos braços a causa dels danys acumulats.
