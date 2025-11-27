Rosalia confessa en una entrevista amb Kareem Rahma que té TDAH
I a més, no està en tractament
Laura Estirado
La cantant catalana fa unes setmanes que aclapara tots els mitjans: gales, esdeveniments, ràdio, televisió i Internet. I és lògic, després de la promoció del seu nou disc 'Lux'. Rosalia va passar pel 'show' de Jimmy Fallon on va presentar 'La perla', també ha estat a la gala de 'Los 40' on va presentar en primícia "Relíquia" i a 'La Revuelta'. Ara ha protagonitzat una entrevista a 'Subway Takes' de YouTube, fundat pel comediant egipci-estatunidenc Kareem Rahma.
Durant una passejada pel metro de Nova York han repassat un munt de temes, com si fossin un parell de col·legues de tota la vida. Amb la naturalitat i la simpatia habitual que la caracteritza, Rosalía ha revelat una cosa que fins ara no se sabia, que pateix trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat (TDAH) i també ha explicat com això afecta el seu dia a dia, així com el seu procés creatiu.
"Em distrec molt amb els sons d'ambient. Tinc TDAH", ha confessat.
Sense tractament
Rahma li ha preguntat si se'l tracta o no, si és una cosa a què li dona importància. I Rosalia li va explicar que "ho deixa estar". "No he intentat controlar-ho mai", ha insistit.
Tant és així, que fins i tot ha fet bromes, dient que de vegades la seva ment "va molt de pressa", i li dificulta concentrar-se. Per a Rosalia, lluny de ser un problema, ella ho veu com a part del seu procés creatiu com a artista, cosa que la fa ser "més creativa". La millor manera de manejar-ho és “aprofitar el TDAH i dominar-lo”.
Aquesta conversa també va servir per destacar que gràcies a patir TDAH poden observar coses en què abans no s'haguessin fixat. Un fet que, potser, li ha servit per a molt en composició.
Durant aquesta conversa, Rosalia també ha comentat com va ser el procés de creació de 'Lux', en què canta en 13 idiomes.
La de Sant Esteve Sesrovires també ha parlat sobre com li agradaria que fos la seva futura parella i una possible vida matrimonial, cosa que ella va estar a punt de viure, ja que va arribar a estar promesa del cantant Rauw Alejandro: "A mi m'agrada molt la història d'un amic meu que fa 30 anys que està casat i que va prometre, juntament amb la seva dona, que mai trencarien (...). Aquest compromís és el que m'agrada", ha comentat la cantant, que ara afirma estar "soltera" i vivint un "celibat voluntari".
