Quant cobra un redactor de RTVE el 2025? Salari mitjà i complements
El sou base ronda els 40.000 € anuals, amb variacions segons antiguitat i plusos laborals
Treballar com a redactor a RTVE és una de les opcions més atractives per als estudiants de Periodisme que aspiren a una plaça estable a través d’oposició. Però, quin és realment el salari d’aquest perfil professional el 2025?
Els sous dins de la corporació pública varien en funció del càrrec, l’experiència i les responsabilitats, però la xifra de referència per a un redactor se situa al voltant dels 40.000 euros anuals.
En termes mensuals, el salari mitjà d’un redactor de RTVE s’aproparia als 1.800 euros nets, encara que els professionals de nova incorporació —especialment en posicions júnior— perceben una quantitat lleugerament inferior.
A més del salari base, els treballadors poden accedir a diversos complements salarials recollits al conveni de l’empresa pública. Entre aquests plusos s’hi inclouen:
- Hores extra
- Treballs nocturns en situacions especials
- Torns en dies festius
També està previst que els empleats rebin pagues extres, habitualment als mesos de juny i setembre, fet que incrementa el total anual percebut.
Aquestes condicions laborals expliquen per què molts futurs periodistes consideren atractiva l’opció d’opositar per accedir a RTVE, valorant la estabilitat i la seguretat laboral que ofereix la corporació en comparació amb altres empreses del sector.
