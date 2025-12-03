Jaime Martínez-Bordiú, el net de Francisco Franco que col·lecciona escàndols
El descendent més eixelebrat de Francisco Franco va ser condemnat per maltractament a una de les seves parelles i va confessar la seva addicció a les drogues
Álex Ander
Explica Juan Luis Galiacho en el pròleg del llibre La familia Franco, 50 años después, del periodista d’investigació David González, que abans de morir el 20 de novembre de 1975, el dictador ho va deixar tot lligat i ben lligat perquè el seu patrimoni anés a parar precisament als seus descendents directes i l’herència quedés assegurada. En efecte, els set nets de Franco, tots ells fills de Carmen Franco, l’única filla del dictador, acumulen un gran patrimoni. I algun ha protagonitzat més d’un escàndol que faria avergonyir el dictador. En això s’emporta la medalla d’or Jaime Martínez-Bordiú, el net menor, que tenia 12 anys quan va morir el dictador, es va llicenciar en Dret per la Universitat Complutense i a la dècada dels 80 es movia com un peix a l’aigua als locals freqüentats pels nens de casa bona de la capital espanyola.
En aquells anys, Jaime va estar ennoviat amb Miriam Ungría, avui viuda de Kardam de Bulgària, fill de Simeó II, que es va exiliar a Espanya. El 1995 es va casar amb la model Nuria March, en un casament que va tenir per testimonis el rei Felip VI i la seva germana Cristina. La parella va tenir un fill, Jaime, que fins fa poc treballava com a analista financer per a la companyia internacional Accuracy. Però aquella unió va arribar a la fi el 2002, i llavors es va especular que el motiu de la separació podia tenir relació amb l’estil de vida de Jaime, que ja llavors consumia drogues. Ell mateix va confessar la seva addicció a la cocaïna al plató del desaparegut programa de televisió ¿Dónde estás, corazón?, on explicaria que, avalat per la seva família, va decidir buscar ajuda i va acabar tractant-se en un centre d’addiccions.
Després de separar-se de Nuria March, el net del dictador va protagonitzar una relació amb l’empresària Patricia Olmedilla i també va estar sortint amb Marta Flich. Després Jaime va viure el seu idil·li més tempestuós amb la cantant Ruth Martínez. La primera denúncia per maltractaments va arribar el juny del 2007 i va ser a París. Segons es va publicar, la parella va tenir una violenta baralla a l’hotel on s’allotjava. Ruth va retirar la denúncia perquè de seguida hi va haver reconciliació. No obstant, el següent episodi va tenir lloc a l’agost i va acabar amb una ordre d’allunyament i la prohibició de comunicar-se amb ella. Va ser al conegut hotel Byblos de Marbella. Aquest va ser el punt final de la seva relació sentimental.
L’abril del 2010, després d’haver passat la nit en un after hours de Las Rozas, a Madrid, va ser denunciat per un conductor que assegurava que el va colpejar amb el seu cotxe, es va negar a donar-li les dades de l’assegurança i fins i tot va utilitzar un revòlver per acovardir-lo. Finalment, l’acusat va quedar en llibertat amb càrrecs i no va arribar a ser condemnat per aquest succés. Però tot just uns dies més tard va resultar imputat en un delicte contra la salut pública arran de la partida de diversos quilos de cocaïna que la policia de Requena, a València, va requisar uns mesos abans. Per aquesta investigació hi havia dues persones a la presó, una de les quals portava a sobre una targeta Visa propietat de Jaime (per això el van cridar a declarar). Llavors ja havia aparegut en la seva vida la que és la seva parella des d’aleshores, Marta Fernández, una empresària gallega amb qui va contraure matrimoni la primavera del 2021.
