Joaquín Sabina es retira dels escenaris amb 79 anys
L'últim concert, però no el final de la seva carrera
Javier Herrero
El passat 30 de novembre Joaquín Sabina feia el seu últim concert al Movistar Arena de Madrid. I és que, el cantant ha decidit tancar aquesta etapa i començar a gaudir dels seus 76 anys d'una altra manera. Tot i això, ha deixat clar que aquí no acaba la seva faceta artística.
Va ser el juliol del 2024 quan va anunciar en un comunicat la seva intenció d'«acomiadar unes cançons que mai més seran cantades davant de milers de persones pel seu propi autor, que jubila la seva faceta de rodamon guitarrista celebrant la seva pròpia supervivència amb aquest convit de comiat».
En menys de 24 hores ja s'havien venut més de 200.000 entrades només per la gira d'Espanya. Una gira que va començar al febrer a Amèrica i que, a força de continuar sumant dates, va acabar per estar integrada per 71 concerts a tot el món, amb més de 700.000 entrades despatxades segons xifres de la seva promotora.
Només uns mesos abans d'aquell anunci feia 75 anys, després d'haver acumulat massa tràngols de salut, com l'infart cerebral que va patir el 2001 i que el va fer replantejar la vida canalla que alimentava moltes de les seves cançons.
Alguns dels ensurts mèdics més recents van succeir en viu, com quan el 2020 a l'aleshores anomenat Wizink Center —avui Movistar Arena—, es va precipitar a la fossa des de gairebé dos metres d'altura, del que van resultar diversos traumatismes, un ingrés hospitalari a l'UCI i dues intervencions.
Sabina va reaparèixer «Contra tot pronòstic», com va titular amb vis còmica la gira que va precedir aquesta i que li va servir per exorcitzar certs dimonis, per exemple el dels seus coneguts nervis cada vegada que toca en aquest mateix escenari de Madrid on es va acomiadar ahir, aferrat a un tamboret i cuidant-se molt.
Algunes persones del seu entorn preguntades per l'agència Efe donen per definitiva aquesta retirada dels escenaris. «Joaquín no ha tingut mai la necessitat de l'escenari, sempre ha preferit una vida modesta de molta lectura i casa i, sincerament, crec que no hi haurà tornada», va assenyalar qui ha estat durant molts anys el seu representant, José Navarro «Berry».
«Sento que Joaquín té ganes d'anar-se'n des de ja fa temps, però, qui sap, potser d'aquí a sis mesos potser s'avorreix com una ostra a casa i es fa un Miguel Ríos», feia broma per la seva banda Víctor Manuel en una entrevista recent.
El mateix comunicat del seu comiat va deixar la porta oberta en precisar que «ja no hi haurà més periples interminables per recintes multitudinaris». L'artista es va guardar a la màniga «l'as de reaparèixer a plaer, sigui perquè les muses li xiuxiuegen poemes o cançons que valgui la pena compartir, o perquè li piquin les ganes de pujar a qualsevol entarimat per donar-se, donar-nos, un homenatge».
I cal no oblidar, recorda Berry, que Sabina té contracte en vigor amb Sony i «un disc mig fet», de nou amb Leiva com a productor, del qual formaran part els senzills presentats en els últims temps, vegeu «Contra tot pronòstic» i «L'últim vals».
