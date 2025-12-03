Shakira revela la qualitat que els seus fills han heretat de Gerard Piqué: "Cal dir-ho"
La cantant colombiana va concedir una entrevista al programa 'Por el Mundo'
Shakira ha parlat amb una sinceritat inusual sobre la seva vida familiar després de la ruptura amb Gerard Piqué. En una entrevista al programa Por el Mundo, la cantant colombiana va abordar la criança dels seus fills, Milan i Sasha, i va compartir detalls sobre el seu vincle amb ells. Actualment, Shakira es troba a l’Argentina, on té diversos concerts programats.
Tot i els anys d’exposició mediàtica i una separació especialment mediàtica, la cantant va deixar clar que els fills són la prioritat absoluta de tots dos. “Milan i Sasha són el primer, sempre”, va afirmar, destacant que, malgrat seguir camins diferents, ella i Piqué coincideixen en l’essencial.
Shakira també es va mostrar orgullosa del talent dels nens: Milan “toca el piano, la bateria, la guitarra, i ara està aprenent el baix”, mentre que Sasha té “una veu molt bonica”. A més, va remarcar que tots dos són molt disciplinats, una qualitat que —va reconèixer— no només han heretat d’ella.
Quan l’entrevistador li va preguntar si aquesta disciplina provenia de la seva part, Shakira va respondre: “També de Piqué, s’ha de dir. És molt disciplinat, perquè no es pot triomfar d’una altra manera. La disciplina és bàsica, i ells ho saben.”
La cantant va reiterar que els seus fills són el centre de la seva vida: “Són la meva raó d’existir, els meus dos luceros, la meva inspiració, la meva força”, va declarar, insistint que sempre pensa en ells.
Sobre la separació, Shakira va explicar que va ser un procés emocionant i difícil: “Passar de la frustració, la ràbia, el dolor i la tristesa cap a transformar-ho en art i creativitat em va ajudar a sanar, i crec que molta gent va sanar amb mi”.
La cantant va concloure remarcant que, malgrat tot, el més important és mantenir un entorn estable i afectuós per als seus fills.
