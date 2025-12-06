Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros
La històrica finca d’Arenys d’Empordà, vinculada a la dansa catalana i envoltada de llegendes, busca nou propietari tot i el seu avançat estat de degradació
La casa on Àurea de Sarrà, una de les figures més destacades de la dansa catalana del segle XX, va passar els seus darrers anys, ha sortit a la venda per 850.000 euros. L’immoble, situat a Arenys d’Empordà, al terme municipal de Garrigàs (Alt Empordà), és una finca rústica de 487 m² construïts, ampliables fins a 150 m² més, envoltada d’una extensa parcel·la de més de 95.000 m².
Una musa del Noucentisme
Nascuda a Barcelona el 1889, Àurea de Sarrà va ser admirada a Grècia i Egipte gràcies al seu estil, que combinava elegància clàssica i modernitat. El 1930, després de la mort de la seva germana, es va retirar definitivament a la finca familiar d’Arenys d’Empordà, on va viure amb el seu marit, el periodista Josep Francès. La ballarina hi va morir el 1974, presumiblement sola i arruïnada, i fou enterrada al poble en una tomba senzilla amb la inscripció “Domus Aurea, la casa d’Àurea”.
Un patrimoni arquitectònic en decadència
Conegut com a Casa Francès o Torre Sarrà, l’edifici, datat del 1877, conserva una estructura imponent: planta baixa, dos pisos i una torreta central amb teulades a quatre aigües. La finca, però, presenta avui un estat de degradació avançat, amb el jardí abandonat, l’estany en desús i signes evidents de vandalisme.
La propietat està lligada també a Josep Sarrà Català, farmacèutic originari de Malgrat que havia fet fortuna a les Amèriques. Fou ell qui va construir la torre el 1876, tot i que va morir abans de poder-ne gaudir. Avui, la torre resta ensorrada i mig oculta entre la vegetació, testimoni d’un passat esplendorós.
Tres dècades d’abandonament i fenòmens inexplicats
La finca fa més de trenta anys que està abandonada. Abans que l’accés fos impracticable, alguns veïns hi havien entrat i fotografiat l’interior. El lloc va generar titulars quan la Societat de Fenòmens Paranormals de Girona hi va investigar suposats casos de sorolls estranys, lamentos i l’aparició de la figura espectral d’una dona al pis superior.
Un espai amb possibilitats de futur
Segons l’anunci de la immobiliària, la finca inclou un cobert-garatge de 120 m², dividit en dues estances, i una parcel·la de 14 hectàrees catalogada com a sòl agrícola rústic, amb zones de bosc i ribera. Aquesta classificació permetria la instal·lació de cases de fusta desmuntables, obrint la porta a projectes de turisme rural o habitatge sostenible.
A la finca també s’hi detecten marques de la història: durant la retirada republicana, la brigada Líster hi hauria provocat diversos desperfectes.
