Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"

El col·laborador televisiu revela que s’ha sotmès a una nova blefaroplàstia, fet que ha generat un fort impacte a les xarxes socials

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: &quot;Quin horror!&quot;

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!" / arxiu

Bruna Segura

Girona

El col·laborador de televisió Kiko Matamoros ha tornat a situar-se al centre de l’atenció mediàtica després de fer públic que s’ha sotmès a una nova intervenció estètica. Al llarg de la seva trajectòria, ha passat diverses vegades pel quiròfan per realitzar-se diferents retocs, i aquesta vegada ha optat per una blefaroplàstia a les parpelles superiors i inferiors.

Matamoros va anunciar l’operació a través d’Instagram, on va compartir una imatge assegut amb la bata quirúrgica i els ulls visiblement inflamats i amorats, a més de portar benes a la zona tractada. En el mateix missatge explicava el procediment i apuntava que “feia falta un repàs”.

La seva nova aparença ha generat nombroses reaccions a les xarxes socials, on diversos usuaris han comentat de manera crítica el resultat de la intervenció. Algunes opinions destacaven expressions com “Quin horror!” o “Cal saber envellir amb dignitat”, uns comentaris que reflecteixen la divisió d’opinions davant del seu canvi físic.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
  2. Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
  3. «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
  4. Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
  5. El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
  6. Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
  7. Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
  8. Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents

Òmnium i l'Ajuntament de Girona s'alien perquè el 2026 no hi hagi llistes d'espera als cursos de català del Consorci

Òmnium i l'Ajuntament de Girona s'alien perquè el 2026 no hi hagi llistes d'espera als cursos de català del Consorci

CaixaBank reconeix el propietari de dos hotels de Lloret de Mar

CaixaBank reconeix el propietari de dos hotels de Lloret de Mar

Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles

Lloret de Mar obre la pista de gel a les escoles

Denuncien que l'Ajuntament de Girona ha imposat un "desnonament forçós i sense previ avís" a una família amb menors

Denuncien que l'Ajuntament de Girona ha imposat un "desnonament forçós i sense previ avís" a una família amb menors

Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou

Quant cobra un notari a Catalunya el 2025? Aquest és el seu sou

Salut decretarà l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Salut decretarà l’obligatorietat de la mascareta en centres de salut, hospitals i residències per contenir la grip

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"

Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"

La gironina Sarah Marlex incorpora Gerardo Seeliger per reforçar la seva activitat a Madrid

La gironina Sarah Marlex incorpora Gerardo Seeliger per reforçar la seva activitat a Madrid
Tracking Pixel Contents