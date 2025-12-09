Kiko Matamoros, irreconeixible després de la seva última operació estètica: "Quin horror!"
El col·laborador televisiu revela que s’ha sotmès a una nova blefaroplàstia, fet que ha generat un fort impacte a les xarxes socials
El col·laborador de televisió Kiko Matamoros ha tornat a situar-se al centre de l’atenció mediàtica després de fer públic que s’ha sotmès a una nova intervenció estètica. Al llarg de la seva trajectòria, ha passat diverses vegades pel quiròfan per realitzar-se diferents retocs, i aquesta vegada ha optat per una blefaroplàstia a les parpelles superiors i inferiors.
Matamoros va anunciar l’operació a través d’Instagram, on va compartir una imatge assegut amb la bata quirúrgica i els ulls visiblement inflamats i amorats, a més de portar benes a la zona tractada. En el mateix missatge explicava el procediment i apuntava que “feia falta un repàs”.
La seva nova aparença ha generat nombroses reaccions a les xarxes socials, on diversos usuaris han comentat de manera crítica el resultat de la intervenció. Algunes opinions destacaven expressions com “Quin horror!” o “Cal saber envellir amb dignitat”, uns comentaris que reflecteixen la divisió d’opinions davant del seu canvi físic.
