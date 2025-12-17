Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Paguen amb la mateixa moneda al president de Ryanair quan va a un restaurant d'Irlanda

Aquesta "broma" quedarà per la posteritat

Un avió de Ryanair a l'aeroport de Girona.

Un avió de Ryanair a l'aeroport de Girona. / David Aparicio

Cristina Sebastià

Saps aquell refrany que diu que tot torna? Doncs així és i això és el que li ha passat a Michael O'Leary, president i fundador de l'aerolínia de Ryanair. Michael es va endur una sorpresa quan va haver de pagar el compte del restaurant al qual havia anat a Irlanda.

Quan va acabar de dinar, O’Leary va observar que al compte apareixien unes despeses extra, a més dels plats que havia demanat.

Despeses extra

Tot va passar al restaurant Luvida, ubicat a la ciutat de Navan (Irlanda) a tan sols 50 quilòmetres de Dublín.

El CEO de Ryanair va demanar gambes arrebossades, llobarro, una torrada de xampinyons i un vi Pinot Grigio per acompanyar. La sorpresa va arribar quan O'Leary va observar que el preu del sopar rondava els 100 euros, però el compte pujava fins als 142.

Al tiquet li van cobrar 19,95 euros per haver gaudit d'"una zona més tranquil·la", 7,95 per "més espai per a les cames" i 9,95 per "un seient prioritari".

És una broma que li va gastar el restaurant, fent referència als càrrecs addicionals que ofereix la seva aerolínia per aquests privilegis.

Reacció d'O’Leary i les xarxes socials

La broma s'ha donat a conèixer gràcies al fet que el mateix restaurant el va compartir a les xarxes socials. En una publicació al compte de Facebook de Luvida, es pot veure el rebut amb les despeses extres que ha provocat el riure dels usuaris.

“Hi va haver algun retard al dinar?” o “No li vas vendre cap targeta rasca i guanya?”, han comentat diferents usuaris a la publicació, continuant la broma del restaurant.

La història es va quedar en una divertida anècdota, i l'empresari no va haver de pagar per aquestes despeses, encara que ell sí que les acostuma a cobrar a la seva aerolínia. En cap moment es va mostrar molest, es va fer la broma amb humor i fins i tot es va fer fotos amb alguns dels treballadors.

