Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola
Tast Català, un local que ofereix gastronomia catalana, va obrir el juny del 2018
Cristina Sebastián
Després de set anys obert al centre de Manchester (Regne Unit), Tast Català, el restaurant de Pep Guardiola, ha anunciat que tancarà les portes definitivament aquest dissabte.
L’entrenador català va arribar a la ciutat anglesa per entrenar el Manchester City el 2016 i, des d’aleshores, ha guanyat 18 títols amb l’equip anglès: sisPremier League, quatre Copes de la Lliga, tres Community Shield, dos FA Cup, una Champions League, una Supercopa d’Europa i unMundial de Clubs.
Tast Català
Pep Guardiola va inaugurar Tast Català al juny del 2018, dos anys després de la seva arribada a la ciutat, amb la finalitat de portar la gastronomia catalana fins al Regne Unit.
Ubicat a King Street, un dels carrers del centre de la ciutat anglesa, Tast Català ha ofert durant aquests anys plats tradicionals que representen la identitat i la cultura de Catalunya.
Al càrrec dels fogons hi havia Paco Pérez, un xef andalús que acumula cinc Estrelles Michelin entre els diversos establiments que dirigeix.
Motius del tancament
El compte oficial del mateix restaurant ha compartit un comunicat a les xarxes socials on expliquen els motius que han fet que tanqui el negoci.
«Com molts altres, al sector de l’hostaleria ens hem enfrontat a condicions comercials excepcionalment difícils i a un augment de costos», argumenten a la publicació d’Instagram.
A més, l’equip de Tast Català també ha volgut agrair el recolzament durant aquests set anys i mig als seus clients, proveïdors i socis.
«Gràcies per triar sopar amb nosaltres, celebrar amb nosaltres i recolzar-nos. La vostra confiança en Tast ens ha mantingut a la superfície durant set anys i ha sigut un privilegi obrir-vos les portes del nostre restaurant», comentaven, donant les gràcies als seus clients.
