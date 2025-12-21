Les filles de Luís Figo obren les portes de la seva llar
Aquestes són les seves vides, allunyades del futbol
Xavi Espinosa
Luís Figo, un gran jugador recordat al F.C.Barcelona i al Reial Madrid. Figo va obtenir el seu major rendiment entre el 1997 i el 2000 amb el Barça, sent un dels millors extrems del món. Luís va arribar al Barça el 1995 i en poc temps va ser molt admirat per l'afició blaugrana. A més, en diverses ocasions en què Pep Guardiola va fallar com a capità, Figo el va substituir.
Tot i això, la seva història al Barça va tenir un desenllaç inesperat l'estiu de l'any 2000, quan va fitxar pel Reial Madrid. El traspàs, anunciat el 24 de juliol de 2000, va suposar un dels moviments més polèmics de la història del futbol espanyol i va marcar un abans i un després a la seva carrera. A partir d'aquell moment, Figo va passar d'ídol a rival per a l'afició barcelonista, en un episodi que va definir la rivalitat entre tots dos clubs a l'inici del nou segle.
Figo, un jugador amb molta mentalitat
Figo, en el punt estrictament esportiu, va ser un jugador decisiu, sobretot en els grans partits i un jugador molt ambiciós. Aquesta manera d'entendre la professió, basada en el treball constant i la confiança en un mateix, va marcar profundament la seva carrera i va acabar transcendint l'àmbit professional.
Aquesta mentalitat competitiva i perseverant que va definir la carrera de Luís Figo és, amb el pas del temps, un dels valors que més han interioritzat les filles. Daniela i Martina Svedin Figo coincideixen a assenyalar que el seu pare sempre els va inculcar la importància de confiar en una mateixa i de treballar amb constància per assolir qualsevol objectiu. "El meu pare ens ha transmès sempre la importància de creure en un mateix. Deia: "Jo seré el número u", i ho va ser. Amb feina tot s'aconsegueix", recorda Daniela a 'harpersbazaar', com aquesta convicció va ser una lliçó pràctica més que un simple consell.
La Martina afegeix que l'educació familiar ha estat clau en la seva manera de relacionar-se amb el món. Per elles, el respecte i la humilitat han estat valors innegociables des de petites. “Ens van ensenyar a tractar tothom igual”, explica, deixant clar que el cognom mai ha estat un privilegi automàtic, sinó una responsabilitat per construir el seu propi camí amb esforç i coherència.
La família ocupa un lloc central a la vida i en la seva manera d'entendre l'èxit. Daniela destaca les oportunitats que han tingut gràcies als seus pares, com la possibilitat de viatjar, conèixer altres cultures i formar-se a diferents països. Tot això ha contribuït a crear una base sòlida sobre la qual totes dues han anat desenvolupant els seus projectes personals i professionals.
Daniela i Martina han seguit el camí allunyades de l'entorn del futbol
Aquesta proximitat familiar també es reflecteix en la relació entre les dues germanes. Daniela i Martina mantenen un enllaç marcat per la complicitat, el suport mutu i l'admiració compartida. Martina reconeix a la seva germana gran una guia constant, tant a l'àmbit acadèmic com vital, un referent que ha influït en decisions importants de la seva trajectòria.
Encara que cap va seguir els passos del seu pare al futbol ni els de la seva mare, Helen Svedin, al món de la moda, totes dues han sabut trobar els seus propis interessos. Martina es va decantar pels estudis científics inspirada per Daniela, mentre que totes dues han desenvolupat una faceta creativa lligada a l'entorn digital i a col·laboracions amb marques de moda i luxe.
Aquest equilibri entre herència i evolució connecta de forma natural amb el seu enllaç amb cases històriques com Louis Vuitton. Daniela i Martina valoren la capacitat d'una firma per adaptar-se al pas del temps sense perdre la identitat, una idea que també traslladen a la seva pròpia història familiar.
- Jordi Formatger: «Un fill meu va néixer el 3 de desembre i per Nadal ja figurava al Pessebre Vivent»
- Abaixa la persiana el restaurant de Pep Guardiola i Paco Pérez a Manchester
- Aquest és el poble català on més vegades ha tocat la Grossa de la Loteria de Nadal
- Els secrets de les cuineres de Sils per preparar l’escudella de tota la vida
- Aquest és el municipi gironí en el qual no podries comprar una casa ni que et toqués la Grossa dues vegades
- Ikea ja llueix el rètol de la futura botiga de Girona
- Una onada de robatoris sacseja els domicilis de Palau de Santa Eulàlia
- Mercadona dona una setmana més de vacances i una mensualitat extraordinària als seus treballadors