Mor Blake Mitchell amb només 31 anys en un accident tràgic
El creador de contingut, de 31 anys, va perdre la vida en un sinistre de trànsit a Califòrnia
El món del contingut digital i de les plataformes de subscripció està de dol després de la mort de Lane Rogers, conegut professionalment com a Blake Mitchell, una de les figures més reconegudes d’OnlyFans a escala internacional. L’influencer ha mort als 31 anys arran d’un accident de trànsit ocorregut aquest mes de desembre a Califòrnia, segons han confirmat fonts oficials i persones properes al seu entorn.
Els fets van tenir lloc el 15 de desembre a la Pacific Coast Highway, al comtat de Ventura. Segons els primers informes de la Patrulla de Carreteres de Califòrnia, la motocicleta que conduïa Rogers va col·lidir amb un camió en un tram proper a la zona d’Oxnard. L’impacte va ser mortal i el creador de contingut va morir al mateix lloc dels fets. L’autòpsia ha determinat que la causa de la mort va ser un traumatisme cranial sever, i l’incident ha estat qualificat com a accidental, tot i que la investigació continua oberta per aclarir totes les circumstàncies del sinistre.
Blake Mitchell havia construït una carrera destacada dins del sector del contingut per a adults des del seu debut l’any 2014. Al llarg de més d’una dècada, va aconseguir consolidar una marca personal sòlida, basada en una estètica cuidada i una relació directa amb els seus seguidors. La seva presència a OnlyFans i a les xarxes socials el va convertir en un referent per a molts creadors independents.
La seva mort ha provocat una onada de reaccions i mostres de condol a les xarxes socials. Seguidors i companys de professió han destacat tant el seu èxit professional com la seva proximitat i tracte humà fora de càmera. En els dies previs a l’accident, Rogers continuava actiu a Instagram, on compartia reflexions personals amb el seu estil habitual.
La comunitat digital prepara diversos homenatges simbòlics mentre s’espera que la família faci públics els detalls del comiat. El llegat de Blake Mitchell queda vinculat a l’evolució del contingut digital contemporani, recordat com un pioner que va saber redefinir la relació entre creadors i audiència en l’era de les plataformes digitals.
