Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
protesta pagesosagenda cap de setmanaatropellament Bescanómort Salvador Escribàcrim Helena Jubanyfinançament autonòmic
instagramlinkedin

Vols el xandall Nike que duia Nicolás Maduro quan el van capturar?

Corre, que queden poques existències

Nicolás Maduro, a la seva arribada als EUA.

Nicolás Maduro, a la seva arribada als EUA. / EPC

Alexandra Costa

Quan hi han esdeveniments històrics i això es retransmès i difós, a més, per les xarxes socials, la població embogeix i vol aconseguir alguna cosa del moment. Aquesta estratègia no és una bogeria, és una manera de fer diners ràpidament, si el que volem després és subhastar-ho a portals online. Aquest és el cas del xandall Nike que vestia l'expresident Nicolás Maduro quan el van capturar els agents federals per lliurar-lo a les autoritats dels Estats Units.

A partir d'aquell moment, el comerç electrònic ha notat un registre de volum de cerques immenses referent al xandall de Nicolás Maduro.

Un èxit de vendes sense precedents al sector esportiu

La demanda massiva pel conjunt ha provocat que les talles més comunes desapareguin dels prestatges virtuals en qüestió de poques hores. Els portals oficials i els distribuïdors autoritzats de la firma esportiva mostren el cartell d'esgotat a la majoria de les seccions dedicades a l'entrenament d'alt rendiment. Segons els informes més recents del sector detallista, el preu del conjunt complet supera els 200 euros, una xifra elevada que sembla haver incentivat encara més l'interès d'un públic àvid de novetats. Els col·leccionistes d'articles vinculats a esdeveniments històrics veuen en aquesta peça un símbol tangible de la caiguda d'un règim. La viralització de les fotografies de l'arrest ha funcionat com la campanya publicitària més inesperada i efectiva per a la multinacional dels Estats Units.

El contrast entre el discurs polític i l'estètica de l'arrest

Crida l'atenció que un dirigent que defensava postures frontals contra el capitalisme global fos interceptat portant insígnies d'una de les corporacions més emblemàtiques del mercat nord-americà. Aquesta contradicció ha alimentat un intens debat a les xarxes socials, on els usuaris analitzen minuciosament cada detall del teixit i el disseny de la peça. L'elecció d'aquesta roba per a un desplaçament que va acabar en mans de la justícia suggereix una recerca de comoditat personal que ara es tradueix en una tendència de moda urbana. Diversos especialistes en anàlisi d'imatge destaquen que el color fosc i el tall ergonòmic del xandall han influït en la seva adopció ràpida per part de les generacions més joves. L'impacte cultural de la imatge és tan potent que fins i tot els mercats secundaris de revenda comencen a inflar els preus de les escasses unitats restants.

Repercussions globals i disponibilitat futura al mercat

Les botigues físiques a les principals capitals del món informen sobre la creació de llargues llistes d'espera per a les pròximes reposicions d'aquest model específic. La logística de distribució intenta satisfer una gana consumista que sembla no tenir límit a curt termini. Cada publicació digital que fa esment dels detalls de l'operació judicial inclou, de manera gairebé inevitable, referències directes a la vestimenta del protagonista, consolidant el seu estatus de fenomen viral. Resulta fascinant observar com un esdeveniment de tal magnitud diplomàtica deriva en un comportament de compra compulsiva a escala internacional. Les existències actuals es mantenen sota mínims mentre la marca valora si aquest repunt de popularitat afectarà el seu posicionament corporatiu a llarg termini. La fascinació per l'actualitat i la història contemporània es fusionen així en una peça de roba que forma part de la iconografia visual d'aquest segle.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents