Enxampen a aquest famós actor saquejant cotxes amb el seu germà
Els fets van tenir lloc de matinada i haurien estat motivats per un conflicte previ amb el propietari d’un taller mecànic
Diverses imatges emeses recentment han mostrat Adrián Gordillo, actor conegut pel seu paper a la sèrie Aída, saquejant vehicles juntament amb el seu germà en una zona propera a un taller mecànic. Els fets van passar el 8 de gener a les 6.23 del matí.
Segons les informacions difoses, els dos homes haurien actuat de manera consecutiva sobre sis vehicles, trencant vidres, forçant panys i accedint a l’interior dels cotxes. Els danys materials i els objectes sostrets, com ràdios i bateries, ascendeixen a uns 4.400 euros.
Feia poques setmanes que el mateix actor havia explicat públicament que travessava una situació personal i econòmica molt delicada. Havia reconegut que comparteix una habitació petita amb el seu germà en un pis on viuen diverses persones i que no disposa de recursos suficients ni per cobrir necessitats bàsiques.
El programa que va difondre les imatges apunta que el robatori podria tenir un component de venjança, ja que Gordillo hauria mantingut un conflicte anterior amb el propietari del taller, relacionat amb un presumpte deute pendent.
L’actor, per la seva banda, va donar la seva versió dels fets, afirmant que venien d’una sortida nocturna i que el seu germà havia patit un engany relacionat amb el seu vehicle. Tot i admetre que van accedir als cotxes, va negar que s’enduguessin res i va reconèixer que van decidir actuar pel seu compte, assumint que van prendre’s la justícia per la seva mà.
