Els errors més habituals en rebre una herència: què cal tenir en compte
No fer testament, desconèixer els terminis fiscals o ignorar possibles deutes són alguns dels problemes més freqüents en la gestió d’una herència
Una herència inclou el conjunt de béns, drets i obligacions que una persona deixa després de morir. Els hereus poden rebre-la per voluntat expressa del difunt, mitjançant un testament, o bé segons el que estableix la llei quan aquest document no existeix.
Segons l’advocat especialitzat en herències David Jiménez, un dels errors més comuns és no haver fet testament. En aquests casos, és la legislació vigent la que determina el repartiment del patrimoni, un resultat que sovint no s’ajusta a la realitat familiar o personal del difunt.
Un altre problema habitual és la gestió incorrecta de l’Impost de Successions i Donacions. Els hereus disposen d’un termini de sis mesos a partir de la data de defunció per fer el pagament corresponent. Si aquest termini no es compleix, es poden aplicar recàrrecs i sancions, fet que redueix de manera significativa l’import final que es percep.
Per evitar-ho, la normativa permet sol·licitar una pròrroga dins dels primers cinc mesos, una opció que molts beneficiaris desconeixen. A més, els experts recorden que també existeix la possibilitat de cedir béns en vida, una alternativa que pot comportar avantatges fiscals i bonificacions, especialment per als familiars directes.
Finalment, és fonamental informar-se bé abans d’acceptar una herència i analitzar si hi ha deutes ocults. Les obligacions pendents del difunt poden incloure préstecs, hipoteques o deutes amb targetes de crèdit, i també passen als hereus si no es gestiona correctament l’acceptació de l’herència.
