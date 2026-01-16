Samantha Vallejo-Nágera abandona MasterChef, i aquesta influencer és la seva substituta: Delicious Martha
Et donem uns petits detalls sobre la nova presentadora del programa gastronòmic de moda
Alexandra Costa
MasterChef és un programa que rep molta audiència i és que tant la cultura gastronòmica del nostre país, com els magnífics xefs presentadors del programa, com els participants i els convidats estrella són el que posen "Sabor a la vida". Però aquesta meravellosa frase ha passat a la història i és que en la nova edició Samantha Vallejo-Nágera ja no apareix. Després de 13 anys i 38 edicions, ha posat fi a aquest meravellós recorregut televisiu. Ara la seva substituta és la influencer 'Delicious Martha".
2026 ha començat amb novetats per a aquest icònic programa de RTVE. Samantha Vallejo-Nágera tindrà noves iniciatives en l'audiovisual i projectes relacionats amb gastronomia i estil de vida, a més de seguir amb els seus negocis d'hostaleria, cosa que no li ha permès seguir a 'MasterChef'.
El programa de RTVE MasterChef estrena 2026 amb un nou jurat després de 13 anys i 38 edicions en què ja no hi serà Samantha Vallejo-Nágera amb Pepe Rodríguez i Jordi Cruz, i al qual s'incorpora la creadora de contingut 'Delicious Martha'.
A partir d'ara, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i 'Delicious Martha', s'encarregaran d'assessorar, tastar, avaluar i compartir els seus coneixements amb els aspirants de 'MasterChef 14', que ara inicia els seus enregistraments. Aquesta nova incorporació pretén reforçar la connexió amb el món digital.
Martha, entusiasmada amb el nou projecte
Amb dos milions de seguidors a Instagram, la creadora de contingut Marta Sanahuja, més coneguda com a 'Delicious Martha', s'incorpora al programa després de ser reconeguda Bloguera d'Or atorgat per Canal Cocina.
Es declara "fidel defensora que el menjar entra pels ulls i t'ha de fer gaudir i viure una experiència perquè sigui realment bona", explica RTVE. "Massa feliç. M'incorporo al jurat de MasterChef aquesta nova temporada", ha escrit Marta Sanahuja a Instagram.
La 'influencer' és coneguda per compartir receptes saludables, però també “delicioses”. Marta comença aquesta nova aventura entusiasmada, com ha demostrat a les xarxes socials. En una història d'Instagram, també ha compartit una imatge de petita en què escriu "arribarà un dia que la teva mare t'insistirà perquè facis el teu propi bloc de cuina. És molt important que li facis cas". Tot seguit, comparteix una altra fotografia amb l'uniforme de MasterChef en què afegeix "per sort ho vaig fer".
