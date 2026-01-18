El canvi de vida de Montoya: de fer-se famós a La isla de las tentaciones a abandonar la tele per salut mental i convertir-se en influencer
L’andalús utilitza les seves xarxes socials per connectar amb persones que, com ell, passen per moments de “muntanyes russes” i convida a ser fidel a “l’essència”
Valeria Montero
“L’únic que no perdo és llevar-me dia a dia després de les caigudes i sentir l’agraïment cap als meus seguidors”. Entre llàgrimes, Montoya va felicitar l’any nou als seus seguidors (més de 650.000) i va tancar el 2025, un any “de muntanyes russes” del qual en surt més reforçat i centrat en la seva salut mental.
José Carlos Montoya (el seu nom complet) viu avui dia en una bonica casa familiar situada a Utrera. No vol saber res de la televisió. El seu pas per La isla de las tentaciones li va atorgar una gran popularitat i la seva imatge corrent per la platja després de presenciar la infidelitat de la seva parella d’aleshores, Anita Williams, va donar la volta al món. Avui ella entra com a concursant a Gran Hermano DUO i ho farà sense ell. Montoya ha rebutjat tornar a concursar en un reality.
D’aquesta manera, es desvincula del món de la televisió, una decisió que ja va anunciar a la seva tornada d’Hondures després de participar a Supervivientes. Allà va començar la seva pitjor etapa, en la qual va ser conscient que, per millorar la seva salut mental, havia d’allunyar-se del focus mediàtic.
La nova vida de Montoya
El d’Utrera vol desvincular-se de la imatge de “noi de reality” i assegura que vol centrar-se més en la seva “essència”. Un noi a qui li agrada el flamenc, la guasa i que ha sabut treure profit de la seva imatge a través d’altres vies.
Treballa com a model, fa de reporter de manera ocasional i explota les seves xarxes socials a nivell comercial mitjançant col·laboracions amb marques. El seu perfil com a creador de contingut no ha deixat de créixer i això l’ha portat, per exemple, a assistir a la gala dels Ídolo, on es premien els influencers del país per la seva repercussió.
En el seu missatge de cap d’any, recorda als seus seguidors que l’únic important és la salut i l’essència de cadascú.
El consell per a aquells que han connectat amb ell en la seva etapa més fosca: “Feu coses que us facin brillar, no que us apaguen”.
