Chiara Ferragni absolta del delicte que se l'imputava pel frau dels dolços de Nadal
Ferragni és una de les influencers més famoses del món digital
EFE
El passat dimecres, el tribunal de Milà (nord) va absoldre la influencer Chiara Ferragni del presumpte delicte de frau, relacionat amb la venda de dolços nadalencs. La Fiscalia demanava un any i vuit mesos de presó per aquest fet.
"Estem tots commoguts, i molt agraïda als meus advocats i als meus seguidors", va dir Ferragni a la sortida del tribunal, on l'esperaven càmeres, periodistes i fotògrafs.
El Tribunal no ha reconegut l'agreujant de "defensa disminuïda" dels consumidors que li imputava la Fiscalia en la seva acusació i ha requalificat el delicte com a frau simple, que només pot ser jutjat a través de querelles de part, que ja havien caducat després del pagament d'indemnitzacions que va fer Ferragni.
A més de Ferragni, estaven imputats en el procés el seu col·laborador Fabio Damato i el president de l'empresa Cerealitalia, Franco Cannillo, que també s'han beneficiat del sobreseïment del cas.
Acords previs
El judici, que va començar el 4 de novembre al Tribunal de Milà amb procediment abreujat sol·licitat per l'acusada, es va veure marcat per la retirada de moltes sol·licituds de les parts afectades per participar en el procés després d'assolir acords de rescabalament amb Ferragni.
De totes les sol·licituds, només va romandre la de l'associació Casa del Consumatore, que va rebutjar una oferta d'acord de 5.000 euros i va sol·licitar una campanya en xarxes socials per prevenir estafes.
Ferragni, una de les 'influencer' més famoses del món digital i les xarxes socials, va acabar asseguda a la banqueta per la promoció amb suposats fins benèfics que va fer amb la seva marca el 2021 i 2022 d'uns ous de Pasqua i de 'pandoros', uns bescuits típics de cada Nadal.
Els investigadors van assenyalar que la marca Balocco va vendre els pandoros amb el logotip de Ferragni a més de 9 euros, el triple del que és habitual, prometent que cada venda inclouria una donació per a l'hospital pediàtric Regina Margherita de Torí (nord). Tot i això, va acabar descobrint-se que la donació s'havia fet 'a priori' i que, per tant, la seva quantia no depenia de les vendes.
Aquest cas va obligar Ferragni a retirar-se durant molt de temps de la vida pública i de les xarxes socials, després de demanar perdó en un vídeo en què va anunciar que tornaria un milió d'euros a l'hospital. La tempesta mediàtica també va provocar una crisi de la seva marca i la ruptura amb la seva parella i pare dels seus dos fills, el raper Fedez.
