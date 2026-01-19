Una nova influencer a TikTok aconsegueix que aparegui més contingut en català a la xarxa social
Influencers espanyols comencen a crear contingut amb la nostra llengua
Lola Gutiérrez
Cada vegada més influencers espanyols estan parlant d'aquesta nova aparició a TikTok: la Montserrat Pujol. Aquesta usuària fins fa poc desconeguda, ha entrat a la xarxa demanant continguts en català d'una forma imminent i aquestes han estat les reaccions al món de les xarxes socials.
Encara es desconeix si és un personatge real o un bot, però ha aconseguit calar en els creadors de contingut en només 15 dies. "En català tindria més encant", "En català, si us plau", "Podries posar subtítols?" o "Seria millor en català", són alguns dels comentaris que ha deixat a TikTok. El més curiós és que no escriu només a catalans, sinó que la majoria de les seves peticions són a influencers que no coneixen l'idioma.
L'extremeny que ha publicat vídeos en català
Però la seva insistència ha aconseguit convèncer molts influencers i alguns s'han atrevit amb el català. És curiós el cas de Raúl Otero, l'extremeny que reconeix que "vaig aprendre català per ella" i que ja ha pujat dos vídeos en aquesta llengua, malgrat que s'ha de preparar i triga "molt més temps".
Altres creadors de contingut que sí que parlen català no han dubtat a respondre a Montserrat, que els ha agraït que publiquin contingut en la seva llengua.
Algunes respostes dels influencers
- El consell d'un expert en seguretat que sorprèn els usuaris: No deixis la clau al pany a la nit
- Els Mossos xifren en 400 els multireincidents que delinqueixen a la Regió de Girona
- Els Mossos de Girona alerten que el narcotràfic involucra cada vegada més empreses legals de la demarcació
- Mor Agustí Ensesa, el millor ambaixador del món del vi
- Juanjo Requena: «El president del Girona em va venir a fitxar al menjador de casa»
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- La muralla de Tossa, atrapada en un embolic de propietat
- Incendi a la guingueta del Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners