Una nova influencer a TikTok aconsegueix que aparegui més contingut en català a la xarxa social

Influencers espanyols comencen a crear contingut amb la nostra llengua

Montserrat Pujol, la usuària que demana a tots els influencers espanyols que publiquin en català?

Montserrat Pujol, la usuària que demana a tots els influencers espanyols que publiquin en català? / Captura TikTok

Lola Gutiérrez

Cada vegada més influencers espanyols estan parlant d'aquesta nova aparició a TikTok: la Montserrat Pujol. Aquesta usuària fins fa poc desconeguda, ha entrat a la xarxa demanant continguts en català d'una forma imminent i aquestes han estat les reaccions al món de les xarxes socials.

Encara es desconeix si és un personatge real o un bot, però ha aconseguit calar en els creadors de contingut en només 15 dies. "En català tindria més encant", "En català, si us plau", "Podries posar subtítols?" o "Seria millor en català", són alguns dels comentaris que ha deixat a TikTok. El més curiós és que no escriu només a catalans, sinó que la majoria de les seves peticions són a influencers que no coneixen l'idioma.

L'extremeny que ha publicat vídeos en català

Però la seva insistència ha aconseguit convèncer molts influencers i alguns s'han atrevit amb el català. És curiós el cas de Raúl Otero, l'extremeny que reconeix que "vaig aprendre català per ella" i que ja ha pujat dos vídeos en aquesta llengua, malgrat que s'ha de preparar i triga "molt més temps".

Altres creadors de contingut que sí que parlen català no han dubtat a respondre a Montserrat, que els ha agraït que publiquin contingut en la seva llengua.

Algunes respostes dels influencers

