Ibai Llanos parla clar sobre les operacions i els retocs estètics
"Així és com soc. Si us agrado bé i si no, res"
El Periódico
La moda estètica fa anys que va arribar a les passarel·les, a Internet, a les pel·lícules, etc. Així doncs, és molt normal que entre els ciutadans que no som famosos també hi hagi una tendència a les operacions i retocs estètics. En aquest cas, la resposta d'aquest influencer tan conegut ha deixat bocabadat el món de l'estètica.
L'streamer Ibai Llanos, que el 2025 ha protagonitzat un important canvi físic a base d'entrenament i dieta, un procés que ha anat compartint diàriament amb els seus seguidors. En un dels seus últims directes, s'ha sincerat en explicar que encara "una mica de greix voldria baixar" i reconeixent que "el seu cos l'ha respectat força" i no té gaire pell sobrant.
Ibai Llanos sí que ha admès que no s'acaba de veure el múscul "perquè hi ha pell i m'hauria d'operar". Una opció que no valora el creador de contingut: "No m'he operat a la vida i no vull que m'anestesiï ningú".
El 'streamer' ha compartit amb els seus seguidors que "li fa respecte" entrar en un quiròfan i que no li agraden "les anestèsies" ni les operacions. "Vaig a un hospital i em poso nerviós", ha assegurat. "Si no és que un metge em digui que em moriré", no entra en les seves opcions passar per quiròfan.
"Per estètica no m'he fet res mai. Així és com soc. Si us agrado bé i si no, res", ha reconegut. "Aquest és el meu pèl, aquesta és la meva barba, aquest és el meu nas... Jo no m'opero res. El dia que em faci vell, em faré vell. El dia que em quedi calb, em quedo calb", ha finalitzat.
