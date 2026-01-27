Jesús Vázquez es confessa a 'La Revuelta': "deixo Mediaset i m'incorporo a RTVE"
A més, et sorprendrà descobrir el seu gran patrimoni immobiliari
Mariona Carol Roc
La setmana passada, Jesús Vázquez va trepitjar els estudis de La 1 per entrevistar-se a 'La Revuelta' amb David Broncano.
Allí va confirmar públicament el que ja avançaven diversos mitjans: abandona Mediaset després de més de 25 anys i s'incorpora a RTVE, on serà un dels presentadors del Benidorm Fest 2026.
Un retorn a RTVE carregat de simbolisme
El gallec ha entrat al plató cantant “Lliure, lliure vull ser”, unes estrofes que ell mateix ha reconegut com una declaració d'intencions, després de sortir del grup privat.
Durant la conversa amb Broncano, ha explicat que el seu contracte amb Mediaset s'ha acabat abans del previst i que sentia que necessitava un canvi professional.
RTVE ho ha rebut amb els braços oberts, incorporant-lo com una de les cares principals del renovat Benidorm Fest, juntament amb Inés Hernand, Javier Ambrossi i Lalachús.
L'imperi immobiliari de Jesús Vázquez i Roberto Cortés
Més enllà de la televisió, Jesús Vázquez i el seu marit, Roberto Cortés, han aixecat un patrimoni sòlid, diversificat i gestionat amb precisió empresarial.
Segons dades publicades per la revista 'Vanitatis', la seva estructura financera s'ha articulat a través de tres societats: Bretufas S.L., Sunset Madrid S.L. i Bocipreci S.L.
Aquestes empreses van arribar a sumar més d'11 milions d'euros en actius, distribuïts en 20 propietats immobiliàries entre compres, reformes, vendes i lloguers.
Reestructuració recent
L'últim any es va produir un moviment clau:
- Sunset Madrid S.L. va desaparèixer.
- Bocipreci S.L. va transferir fons a Bretufas S.L.
- Bretufes S.L. va quedar com a societat principal, valorada en 7,7 milions d'euros, administrada al 50% per tots dos.
Una reorganització que demostra una gestió impecable i orientada a estabilitat a llarg termini.
Inversions destacades: un pis d'1,4 milions
Entre les seves adquisicions més recents destaca un pis de més d'1,4 milions d'euros a la plaça d'Espanya de Madrid, ubicat en un edifici emblemàtic de més de 50 anys rehabilitat i amb vistes privilegiades a la Gran Via, la Princesa, la Casa de Camp i la serra.
L'immoble té 150 m², terrassa, gimnàs, piscina, solàrium amb vistes 360° i seguretat privada 24 hores.
La compra es va fer mitjançant una ampliació de capital d'1,415 milions d'euros a Bretufas S.L., la seva societat dedicada al lloguer immobiliari.
A més d'aquesta propietat, Bretufas S.L. posseeix immobles a Madrid al barri de Salamanca i la plaça d'Alonso Martínez i el passeig de Gràcia, a Barcelona.
La seva residència habitual
Tot i que disposen de diversos habitatges, la seva residència habitual és a Madrid: un xalet de 343 m² sobre una parcel·la de 500 m² en una urbanització exclusiva de Majadahonda, amb vigilància privada.
Una vida més enllà de la televisió
Fa més de 20 anys que Vázquez i Cortés estan junts i gaudeixen d'una vida marcada per molts viatges, projectes solidaris, estabilitat emocional i llibertat personal.
El presentador és ambaixador d'Acnur i ha participat en missions centrades a la infància. En diverses ocasions ha insinuat que, com no té descendència, el seu llegat podria destinar-se a ajudar els nens amb qui ha treballat.
Un present ple i un futur obert
Als 60 anys, Jesús Vázquez viu una etapa de serenitat amb salut, encara que afirma que té el colesterol una mica alt; estabilitat econòmica, una carrera consolidada, un amor sòlid i llibertat per triar projectes.
I encara que es podria retirar demà, el seu esperit treballador continua intacte: si apareix un nou projecte televisiu, el més probable és que s'hi embarqui.
