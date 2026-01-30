Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nicki Minaj sorprèn amb el seu suport a Trump: un gir inesperat en la seva postura política

De defensora de la comunitat LGTBIQ+ a aliada de Trump

Nicki Minaj amb Trump / -

Abril Benítez

Nicki Minaj, coneguda per la seva actitud progressista i el seu suport a diverses causes socials, ha deixat tothom bocabadat amb el seu canvi de postura política. Fins fa poc, Minaj era vista com una figura destacada dins del món del hip-hop per la seva defensa de la comunitat LGTBIQ+ i els drets socials. Però, a principis de 2026, va expressar obertament el seu suport a Donald Trump, un gir radical que ha generat una gran controvèrsia entre els seus seguidors.

Minaj va declarar a Washington D.C. que es considerava "probablement la fan número 1" de Trump, una postura que ha mantingut fermament, tot i les crítiques que ha rebut. Aquest canvi ha sorprès molts, ja que contrasta amb les seves anteriors posicions polítiques.

Reaccions a les xarxes socials: entre el suport i la decepció

Les reaccions a les xarxes socials han estat polaritzades. Mentrestant, alguns seguidors conservadors han aplaudit Minaj, veient-la com una nova defensora de valors tradicionals. D'altra banda, molts seguidors liberals i membres de la comunitat LGTBIQ+ han expressat la seva sorpresa i decepció, acusant-la de trair els seus principis inicials. "Com pot ser que algú que era una icona del feminisme ara estigui aliada d'aquestes ideologies?", van expressar alguns a Twitter.

a música Nicki Minaj (esquerra) i el president dels Estats Units, Donald Trump, es donen la mà a l'escenari durant la Cimera sobre els "Comptes Trump" del Departament del Tresor, celebrada a l'Auditori Andrew W. Mellon el 28 de gener de 2026 a Washington, DC / WIN MCNAMEE / Getty Image

No obstant això, alguns han defensat el seu dret a canviar d’opinió i a evolucionar les seves postures polítiques al llarg del temps. Minaj, per la seva banda, ha deixat clar que no es deixarà influir per les crítiques i que està bé canviar de perspectiva.

Aquest gir de Minaj posa en relleu la complexitat de les figures públiques i el seu paper en la política, així com les tensions entre la imatge pública i les creences personals.

