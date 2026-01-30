Nicki Minaj sorprèn amb el seu suport a Trump: un gir inesperat en la seva postura política
De defensora de la comunitat LGTBIQ+ a aliada de Trump
Nicki Minaj, coneguda per la seva actitud progressista i el seu suport a diverses causes socials, ha deixat tothom bocabadat amb el seu canvi de postura política. Fins fa poc, Minaj era vista com una figura destacada dins del món del hip-hop per la seva defensa de la comunitat LGTBIQ+ i els drets socials. Però, a principis de 2026, va expressar obertament el seu suport a Donald Trump, un gir radical que ha generat una gran controvèrsia entre els seus seguidors.
Minaj va declarar a Washington D.C. que es considerava "probablement la fan número 1" de Trump, una postura que ha mantingut fermament, tot i les crítiques que ha rebut. Aquest canvi ha sorprès molts, ja que contrasta amb les seves anteriors posicions polítiques.
Reaccions a les xarxes socials: entre el suport i la decepció
Les reaccions a les xarxes socials han estat polaritzades. Mentrestant, alguns seguidors conservadors han aplaudit Minaj, veient-la com una nova defensora de valors tradicionals. D'altra banda, molts seguidors liberals i membres de la comunitat LGTBIQ+ han expressat la seva sorpresa i decepció, acusant-la de trair els seus principis inicials. "Com pot ser que algú que era una icona del feminisme ara estigui aliada d'aquestes ideologies?", van expressar alguns a Twitter.
No obstant això, alguns han defensat el seu dret a canviar d’opinió i a evolucionar les seves postures polítiques al llarg del temps. Minaj, per la seva banda, ha deixat clar que no es deixarà influir per les crítiques i que està bé canviar de perspectiva.
Aquest gir de Minaj posa en relleu la complexitat de les figures públiques i el seu paper en la política, així com les tensions entre la imatge pública i les creences personals.
- Sílvia Orriols demana que es construeixi un hospital públic a Ripoll
- Hisenda ho aclareix: si incloeu els vostres fills al compte bancari, l'impost de successions serà aquest
- Desallotgen alumnes de l'institut de Sant Gregori per un incident amb un extintor
- L’OCU ho deixa clar: Aquestes són les cinc pizzes de supermercat que aproven en nutrició
- «Calcetes i sostens han d’anar de conjunt o, com a mínim, ser del mateix color»
- Un horari ben poc habitual per a un Girona-Barça
- L’estació d’esquí catalana que s’ha convertit en el refugi d’hivern d’un presentador molt conegut
- Intenten fugir en veure els Mossos i els detenen a Salt amb un revòlver i un matxet