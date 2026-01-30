Rosalia i la seva nova musa: Un amor inesperat que brilla enmig de la gira mundial 'Lux'
'Lux' comença amb un sentiment més dolç que mai
Després de l'èxit aclaparador del seu disc 'Lux', Rosalia es prepara per emprendre la seva gira mundial, però sembla que el seu cor ja està ocupat. La cantant de Sant Esteve de Sesrovires no només fa vibrar els escenaris, sinó que també està vivint un moment sentimental feliç al costat de la seva nova musa, la model francesa Loli Bahia.
Loli Bahia: La musa que ha robat el cor de Rosalia
Loli Bahia, la model andrògina de 23 anys, ha conquerit les passarel·les internacionals i ara sembla que també ha conquistat el cor de Rosalía. La seva relació, que s'ha fet pública a través de diverses imatges romàntiques, com la passejada de la mà pels carrers de Barcelona, ha envaït les xarxes socials. Juntes, han compartit moments íntims i emocionants, com la celebració del Cap d'Any a la platja d'Ipanema. Tot apunta que l'artista catalana ha trobat una nova font d'inspiració en l'amor.
