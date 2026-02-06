Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu

A les imatges, difoses a totes les plataformes, es pot veure com el jove no aconsegueix arribar a la riba malgrat els seus intents per mantenir-se a flotació

L'Influencer Ángel Montoya abans del repte viral que li ha costat la vida

L'Influencer Ángel Montoya abans del repte viral que li ha costat la vida / Captura vídeo

Redacció

Redacció

Ángel Montoya, un conegut creador de contingut colombià de 30 anys, ha mort després de llançar-se des del pont General Santander al cabalós riu Cauca mentre gravava un vídeo de repte per a internet.

Les imatges del salt, difoses massivament a diverses plataformes, mostren com, el passat dia 27, l’influencer es deixa caure a l’aigua entre rialles i comentaris a càmera abans de desaparèixer arrossegat pel corrent.

Després de l’impacte contra l’aigua, Montoya intenta avançar nedant, però la força del riu —un dels més cabalosos i perillosos de Colòmbia— li impedeix acostar-se a la riba.

Els testimonis del succés van alertar immediatament els serveis d’emergència, fet que va donar inici a un dispositiu de recerca que es va allargar durant quatre dies en diversos punts del curs del riu.

Cerca i localització

Equips de bombers, bussos i personal de rescat van rastrejar la zona fins que el cos del jove va ser localitzat a diversos quilòmetres del lloc del salt.

La confirmació de la seva mort ha commocionat els seus seguidors i ha tornat a situar sota el focus l’impacte dels reptes extrems i les dinàmiques d’exposició a les xarxes socials.

Diversos experts i autoritats han aprofitat el cas per insistir en els perills d’aquest tipus de desafiaments, en què la recerca de notorietat i visualitzacions pot desembocar en decisions límit amb conseqüències irreversibles.

La mort de Montoya se suma a altres episodis recents que han obert un debat urgent sobre la responsabilitat de les plataformes, els creadors i l’audiència davant dels continguts de risc que es viralitzen a gran velocitat.

