Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu
A les imatges, difoses a totes les plataformes, es pot veure com el jove no aconsegueix arribar a la riba malgrat els seus intents per mantenir-se a flotació
Ángel Montoya, un conegut creador de contingut colombià de 30 anys, ha mort després de llançar-se des del pont General Santander al cabalós riu Cauca mentre gravava un vídeo de repte per a internet.
Les imatges del salt, difoses massivament a diverses plataformes, mostren com, el passat dia 27, l’influencer es deixa caure a l’aigua entre rialles i comentaris a càmera abans de desaparèixer arrossegat pel corrent.
Després de l’impacte contra l’aigua, Montoya intenta avançar nedant, però la força del riu —un dels més cabalosos i perillosos de Colòmbia— li impedeix acostar-se a la riba.
Els testimonis del succés van alertar immediatament els serveis d’emergència, fet que va donar inici a un dispositiu de recerca que es va allargar durant quatre dies en diversos punts del curs del riu.
Cerca i localització
Equips de bombers, bussos i personal de rescat van rastrejar la zona fins que el cos del jove va ser localitzat a diversos quilòmetres del lloc del salt.
La confirmació de la seva mort ha commocionat els seus seguidors i ha tornat a situar sota el focus l’impacte dels reptes extrems i les dinàmiques d’exposició a les xarxes socials.
Diversos experts i autoritats han aprofitat el cas per insistir en els perills d’aquest tipus de desafiaments, en què la recerca de notorietat i visualitzacions pot desembocar en decisions límit amb conseqüències irreversibles.
La mort de Montoya se suma a altres episodis recents que han obert un debat urgent sobre la responsabilitat de les plataformes, els creadors i l’audiència davant dels continguts de risc que es viralitzen a gran velocitat.
- Hisenda aclareix quan donar una casa als fills surt gratis: el requisit clau és l'edat
- L’ajust d’Hisenda que molts jubilats encara desconeixen: fins a 4.000 euros
- «Vaig arribar a Girona amb dues maletes i menys de 200 euros»
- El Mercat d’Olot ven gairebé 1.000 pots de productes de reaprofitament
- Xurros fets "a ull" a la Cort Reial de Girona
- Més d'un mes sense llum a la ronda Ferran Puig de Girona perquè els ocupes tenien l'electricitat punxada
- Les baixes laborals per salut mental es disparen i s’allarguen fins a gairebé els 100 dies de mitjana
- Aliança Catalana reuneix tots els seus líders territorials a Ripoll per preparar les eleccions municipals