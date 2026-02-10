Mor als 84 anys José Bisbal, excampió d’Espanya de boxa i pare de David Bisbal
Va ser una figura històrica de l’esport local en coronar-se campió d’Espanya de boxa en set ocasions
José Bisbal Carrillo, exboxejador i pare del cantant David Bisbal, ha mort aquest dimarts a Almeria als 84 anys, segons ha confirmat el mateix artista a través de les seves xarxes socials amb un missatge de comiat emotiu.
«Pare, avui et quedes a viure dins del meu cor. Sabem que allà dalt continuaràs sent un lluitador, guanyant tots els combats al cel», ha escrit David Bisbal al seu perfil d’Instagram, acompanyant el text amb una imatge d’arxiu del seu pare com a boxejador.
José Bisbal, que patia Alzheimer des de feia anys, ha mort envoltat de la seva família. Nascut l’1 de desembre de 1941, va ser una figura històrica de l’esport local en convertir-se en el primer púgil nascut a Almeria a coronar-se campió d’Espanya, un títol que va arribar a ostentar en set ocasions.
Amb un rècord professional de 49 victòries, 35 derrotes i nou empats, Bisbal també va ser pioner en disputar combats internacionals en països com Suècia. Casat amb María Ferre, era pare de tres fills: José María, María del Mar i David.
La seva figura i la seva lluita contra la malaltia es van visibilitzar recentment en el documental sobre la trajectòria del seu fill petit, que sempre ha reivindicat el llegat esportiu i personal del seu pare.
