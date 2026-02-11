“És igual que tu!”: la frase dels fills de Shakira que ha encès el documental d’Alejandro Sanz
Una escena aparentment inofensiva amb Candela Márquez s’ha convertit en el moment més comentat… i les xarxes no deixen de comparar-les
Shakira s’ha endut bona part dels focus en un dels instants més virals del nou documental d’Alejandro Sanz, Cuando nadie me ve, estrenat a Movistar Plus+ el 28 de gener de 2026. Tot i que la docuserie repassa la trajectòria personal i professional del cantant, hi ha una seqüència que ha fet esclatar els comentaris: una trobada entre Sanz, Shakira i l’actriu Candela Márquez, que en aquell moment era la seva parella (i que, segons es desprèn del titular original, avui ja seria la seva ex-xicota).
En plena conversa, la cantant colombiana deixa anar una confessió tant espontània com inesperada, atribuïda als seus fills: “Em diuen els meus fills: ‘La xicota de l’Alejandro és igual que tu!’”. La frase, dita amb naturalitat i en to anecdòtic, ha acabat sent foc per a les xarxes, on molts usuaris han remarcat el fort semblant físic entre Shakira i Candela Márquez.
El comentari ha corregut com la pólvora perquè juga amb un ingredient irresistible: aquella mena de comparació que sembla un detall innocent, però que tothom interpreta i amplifica. I és precisament això el que ha passat: reaccions, memes i fils de comparatives han convertit l’escena en un dels moments més comentats del documental.
Més enllà d’aquesta anècdota, Cuando nadie me ve combina records personals, reflexions sobre la carrera de Sanz i aparicions d’altres artistes comRosaliaa, Juanes, Laura Pausini i Luis Fonsi, amb la voluntat d’oferir una mirada més íntima del cantant. Però, de moment, qui s’ha endut la conversa digital és Shakira… i aquella frase que ja és titular per si sola: “És igual que tu!”.
