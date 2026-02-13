Rosalía fumant en plena entrevista: impunitat VIP o mal exemple per a milions de seguidors?
La presentadora, Soy una Pringada, també hi apareix fumant i totes dues han acabat denunciades. El vídeo es va retirar i es va tornar a penjar amb el cigarret pixelat, però l’entitat denunciant diu que el missatge continua sent el mateix
La polèmica neix d’una entrevista al pòdcast ‘Special People Club’ (distribuït a Podimo i viralitzat a xarxes), publicada abans de la denúncia i que ha tornat a circular aquests dies. Segons Nofumadores.org, durant la conversa Rosalía interromp l’entrevista per encendre un cigarret en un espai interior tancat i convida la presentadora, Soy una Pringada, a compartir-lo, de manera que totes dues apareixen fumant davant de càmera.
“Ningú ho frena”: el debat sobre el poder de les celebritats
El focus no és només el gest de fumar, sinó la normalització que implica fer-ho amb naturalitat en un format d’entreteniment i en un entorn que, segons la denúncia, podria encaixar com a centre de treball. La crítica de l’associació apunta a la sensació que, quan qui ho fa és una celebrity, el contingut tira endavant igualment: no s’atura, no es corregeix en el moment i acaba convertint-se en un “moment viral” que molta gent comenta i replica.
La denúncia: qui la posa i per què
Nofumadores.org ha registrat una denúncia al Ministeri de Sanitat contra el pòdcast i contra Rosalia, advertint d’una triple vulneració: fumar en un espai interior tancat; l’article 9 de la Llei antitabac (que prohibeix que presentadors/convidats apareguin fumant o mostrant marques, directament o indirectament, en mitjans i serveis digitals); i l’article 17 de la Llei General de Comunicació Audiovisual (que veta promoció/exhibició de tabac en continguts audiovisuals i xarxes). L’entitat també assegura que a la primera versió es veia la marca del producte.
Conseqüències immediates: vídeo retirat i cigarret pixelat
Després de la primera difusió i la reacció a xarxes, el contingut es va retirar temporalment i es va tornar a publicar amb el cigarret pixelat. Però Nofumadores insisteix que això no elimina ni la infracció ni l’impacte, perquè l’acte de fumar continua sent evident (es verbalitza i el fum es veu). La seva presidenta, Raquel Fernández Megina, ho resumeix així: pixelar no neutralitza el missatge i el resultat continua sent una promoció implícita.
No és un cas aïllat
L’associació recorda que ja va denunciar Rosalia el desembre de 2024 per aparicions a xarxes on, segons afirmen, es veien cigarrets i marques de tabac. En un context en què alerten de l’auge del vapeig i el consum dual entre joves, defensen que “la creació i l’expressió” no poden passar per davant del dret a la salut, especialment quan el contingut té un abast massiu i arriba a públic jove.
