Rosalía fumant en plena entrevista: impunitat VIP o mal exemple per a milions de seguidors?

La presentadora, Soy una Pringada, també hi apareix fumant i totes dues han acabat denunciades. El vídeo es va retirar i es va tornar a penjar amb el cigarret pixelat, però l’entitat denunciant diu que el missatge continua sent el mateix

Nofumadores.org ha denunciat al pòdcast 'Special People Club', on Rosalía apareix fumant en un espai tancat i compartint cigarrets, cosa que incompleix la Llei Antitabac. / EPC

Abril Benítez

La polèmica neix d’una entrevista al pòdcast Special People Club’ (distribuït a Podimo i viralitzat a xarxes), publicada abans de la denúncia i que ha tornat a circular aquests dies. Segons Nofumadores.org, durant la conversa Rosalía interromp l’entrevista per encendre un cigarret en un espai interior tancat i convida la presentadora, Soy una Pringada, a compartir-lo, de manera que totes dues apareixen fumant davant de càmera.

“Ningú ho frena”: el debat sobre el poder de les celebritats

El focus no és només el gest de fumar, sinó la normalització que implica fer-ho amb naturalitat en un format d’entreteniment i en un entorn que, segons la denúncia, podria encaixar com a centre de treball. La crítica de l’associació apunta a la sensació que, quan qui ho fa és una celebrity, el contingut tira endavant igualment: no s’atura, no es corregeix en el moment i acaba convertint-se en un “moment viral” que molta gent comenta i replica.

La denúncia: qui la posa i per què

Nofumadores.org ha registrat una denúncia al Ministeri de Sanitat contra el pòdcast i contra Rosalia, advertint d’una triple vulneració: fumar en un espai interior tancat; l’article 9 de la Llei antitabac (que prohibeix que presentadors/convidats apareguin fumant o mostrant marques, directament o indirectament, en mitjans i serveis digitals); i l’article 17 de la Llei General de Comunicació Audiovisual (que veta promoció/exhibició de tabac en continguts audiovisuals i xarxes). L’entitat també assegura que a la primera versió es veia la marca del producte.

Conseqüències immediates: vídeo retirat i cigarret pixelat

Després de la primera difusió i la reacció a xarxes, el contingut es va retirar temporalment i es va tornar a publicar amb el cigarret pixelat. Però Nofumadores insisteix que això no elimina ni la infracció ni l’impacte, perquè l’acte de fumar continua sent evident (es verbalitza i el fum es veu). La seva presidenta, Raquel Fernández Megina, ho resumeix així: pixelar no neutralitza el missatge i el resultat continua sent una promoció implícita.

No és un cas aïllat

L’associació recorda que ja va denunciar Rosalia el desembre de 2024 per aparicions a xarxes on, segons afirmen, es veien cigarrets i marques de tabac. En un context en què alerten de l’auge del vapeig i el consum dual entre joves, defensen que “la creació i l’expressió” no poden passar per davant del dret a la salut, especialment quan el contingut té un abast massiu i arriba a públic jove.

