Tot el que no sabies de Paris Hilton: un ídol de la cultura pop
Patia un assetjament constant per part de la premsa rosa i això la va fer més vulnerable
Mikaela Viqueira
Paris Hilton sempre ha estat molt popular mediàticament parlant. Ella va néixer a la dècada dels 2000 i va ser una figura icònica de la cultura pop. Era extravagant i duia una vida molt esbojarrada. A més, se la titllava de "rossa ximple" per la premsa rosa.
"Durant gran part de la meva vida i la meva carrera, la meva història ha estat explicada per altres que desconeixien la veritable història. La gent pensava que era com un personatge de dibuixos animats, però sempre hi ha hagut molt més dins meu", explica la celebritat nord-americana en una entrevista amb EFE.
L'empresària i DJ analitza les cicatrius de la fama en el seu nou projecte, “Infinite Icon: A Visual Memoir”, un documental que es va estrenar el passat gener a la gran pantalla i en què relata com la música es va convertir en el seu refugi quan l'èxit, lluny de resultar un privilegi, li va costar la identitat pròpia i un profund desgast emocional.
“Va ser una època molt difícil, però crec que tenia massa por fins i tot a parlar-ne perquè sempre em van ensenyar a retratar una vida perfecta”, reconeix.
L'ídol de la cultura pop
Paris Hilton va ser l'epicentre de l'era pop adolescent i pionera del concepte de “famosa per ser famosa”. Va definir l'estètica dels 2000 en popularitzar els xandalls de vellut i el tir baix en ple apogeu dels programes de telerealitat i del fenomen dels paparazzis.
El que semblava un conte de fades modern ocultava, no obstant això, un sistema d'assetjament sistemàtic que va convertir la vulnerabilitat de celebritats com Hilton en un negoci rendible per a la premsa del cor.
Un exemple d'això va ser el pas per presó el 2007, convertit en un espectacle televisat mentre l'artista patia atacs d'ansietat davant de les càmeres de tot el món.
"A la dècada dels 2000 eren tan cruels... Era com una forma d'entreteniment humiliar les dones. Em van atacar a mi i a moltes altres joves de la indústria", denuncia.
L'era digital ho ha canviat tot
Encara que la misogínia a què es va veure exposada fa dues dècades persisteix i ha mutat l'entorn digital, Hilton considera que la societat ha començat a mostrar més rebuig a la morbositat i a l'assetjament a celebritats per estigmes del passat.
"Un periodista ni tan sols faria avui preguntes ni parlaria com ho feien alguns en aquella època. Ara, amb les xarxes socials, hi ha gent que s'amaga darrere d'un ordinador", assenyala.
L'empresària elogia, a més a més, el paper de les noves generacions, que “es preocupen per l'autenticitat”. "Quan jo vaig créixer, ningú esmentava la salut mental, ni tan sols existia el terme. Els dono molt de crèdit per ser tan oberts", subratlla.
Ara que sent haver recuperat el control de la seva narrativa, Hilton espera haver contribuït “a canviar el món i que la gent sigui forta”. “No haurien de preocupar-se pel que pensin els altres, sinó pel que pensen de si mateixos”, conclou.
“Em sento realment orgullosa de mostrar per fi el meu veritable jo”
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina
- Cremen quatre cotxes en un aparcament a la Font del Gat de Girona
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Condemnat un sotsinspector dels Mossos de Blanes per posar benzina a cotxes particulars amb targetes de la policia
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Girona farà obres d’emergència a la plaça Catalunya perquè té un centenar de bigues rovellades